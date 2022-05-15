Help Mariupol! Help Azovstal! Игорь Кондратюк объяснил, нарушил ли Kalush Orchestra правила Евровидения

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Да, это произошло – группа Kalush Orchestra сказал : "Help Mariupol! Help Azovstal!" на сцене главного песенного конкурса. Отметим, что накануне финала директор группы Николай Кучерявый заявлял, что коллективу запретили вспоминать войну в Украине.

Так или иначе Kalush Orchestra сделал важное заявление. Группа это сделала ради Украины, ведь каждый украинец сейчас переживает за судьбу людей на заводе "Азовсталь".

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Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк объяснил, нарушила ли таким образом группа правила конкурса.

Кондратюк говорит, что это грубое нарушение правил международного песенного конкурса, но Kalush уже победил.

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Призыв "Save Azovstal" – это грубое нарушение правил "Евровидения", но это не имеет никакого значения для всех, кто переживает за судьбу защитников Азовстали больше, чем конкурсантов из Украины", – написал продюсер в Facebook .

По словам Кондратюка, "Евровидение" не может быть вне политики во время войны в Европе.

Напомним, что за несколько часов до начала конкурса букмекеры прочили Украине рекордную вероятность победы в песенном конкурсе "Евровидение-2022" .