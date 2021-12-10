Идеальный принц оказался ловеласом: Роман из "Холостячки" закрутил отношения с двумя девушками

Роман Васильев - "Холостячка 2" / Фото: пресс-служба СТБ

Никто не ожидал, что романтичный и идеальный Роман, который ушел из проекта "Холостячка" в седьмом выпуске, начнет отношениями сразу с двумя девушками.

На пост-шоу Роман рассказал, что после участия в реалити начал заниматься продвижением своей марки стоматологических средств. Мужчина ассоциировал свой бренд с розой из реалити, а продвигать его попросил других участников.

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Во время жизни после проекта Роман познакомился с бывшей участницей прошлого сезона "Холостяк" Надин Медведчук. По словам стоматолога, у него с девушкой сложились очень близкие, но дружеские отношения.

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А вот Надин восприняла общение с мужчиной совсем иначе – она уверена, что это были ухаживания. Кроме того, между Романом и Надин был поцелуй.

Он проявлял как-то свою симпатию, присылал цветы, писал утром голосовые сообщения, говорил комплименты и поддерживал меня те моменты, когда для меня это было очень важно, – поделилась девушка.

Но, как оказалось, так Роман вел себя не только с Надин, но и еще одной участницей "Холостяка" Александрой Миколюк.

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О том, что у девушек появилась симпатия к одному и тому же мужчине стало известно случайно. Надин и Саша дружат после участия в шоу, поэтому часто видятся и много общаются.

В студии пост-шоу Александра рассказала, что переписки с Романом иногда приобретали интимный характер, поэтому девушка и подумать не могла, что для Васильева это лишь дружба.

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Бывший участник "Холостячки" настоял на своем и уверено заявил, что предупреждал обеих подруг о том, что отношений между ними не будет. Но все же, после выяснения отношений в студии, Роман все же признал свою вину и попросил прощения у девушек.

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