Игорь Кондратюк рассказал, как зарабатывает во время войны

Игорь Кондратюк Фото: facebook.com/kondratjukigor

Игорь Кондратюк, как и большинство украинцев, во время войны лишился не только дома, который разрушили российские оккупанты, но и работы. В интервью "Слава+" Кондратюк рассказал, что лишился стабильного заработка.

Я сейчас только трачу на волонтерство, на все истории, которые мне люди сбрасывают. Я не вижу возможностей не тратить, хотя раньше я никогда не занимался волонтерсвом, чтобы самому собирать средства. Сейчас не на чем зарабатывать, чтобы быть полезным государству, – рассказал продюсер.

Также, как поделился Кондратюк, 14 марта он официально вышел на пенсию.

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Несмотря на отсутствие работы, продюсер не намерен получать помощь от государства, которая предоставляется переселенцам. По словам Кондратюка, он подал документы о разрушении дома, но готов получить компенсацию только из средств из репараций от РФ.

У меня достаточно средств, чтобы оставаться в этой стране во время войны и не просить у государства ничего. Есть люди, у которых намного хуже и состояние, и условия. Также люди, у которых нет жилья, автомобили сгорели, нет ничего, кроме тревожного чемодана, который они собрали и взяли с собой, – заявил шоумен.

Напомним, что ранее Игорь Кондратюк приравнял российскую культуру к порнографии.