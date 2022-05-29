Илон Маск впервые высказался о суде Джонни Деппа c его бывшей – Эмбер Херд

Илон Маск прокомментировал суд Джонни Деппа и Эмбер Херд / Фото: Getty Images

Совсем скоро судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд подойдет к концу. Суд уже смог услышать все обвинения бывших супругов, а также опросить свидетелей.

Недавно на заседании выступила экс-возлюбленная Деппа Кейт Мосс, которая предоставила суду весомые аргументы в пользу актера. Ожидали на суде появления еще одного важного свидетеля - Илона Маска.

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Как известно, некоторое время миллиардер состоял в отношениях с Херд. Позже выяснилось, что роман актрисы с Маском начался еще до развода с Деппом, что вызвало огромную ревность у звезды "Пиратов Карибского моря".

В суде надеялись, что миллиардер появится на заседании и также сможет рассказать о своих отношениях с актрисой, подтвердить или опровергнуть ее слова о насилии со стороны экс-супруга. Однако Маск ограничился одним комментарием в Twitter.

Изобретатель оставил комментарий под публикацией ведущего подкаста Лекса Фридмана, в котором тот сделал свои выводы о судебном процессе. И, по всей видимости, миллиардер все же счел нужным оставаться в нейтральной позиции.

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Надеюсь, они оба пойдут дальше. В своих лучших проявлениях, каждый из них невероятен, – коротко ответил на пост Илон Маск.

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Напомним, неделю тому певица Кортни Лав заступилась за Джонни Деппа и вспомнила, как он спас ей жизнь.