Илона Гвоздева ищет работу в Италии, чтобы помогать Украине

Илона Гвоздева сейчас с детьми находится в Италии / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева не собирается сидеть в Италии без дела. У себя в Instagram хореограф обратилась к итальянским СМИ и рассказала, что из-за войны ей пришлось уехать иЗ Украины и теперь она ищет работу.

Я готова давать интервью, организовывать танцевальный марафон, выступать в шоу, работать аниматором в отелях, давать мастер-классы в хореографических университетах, колледжах, читать курсы сценического движения в театрах и просто работать преподавателями в танцевальных студиях. Более 16 лет педагогического стажа. Более 10 лет опыта работы в разных телевизионных шоу.

/ Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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Илона Гвоздева отметила, что хочет помогать Украине, находясь за границей. Хореограф пообещала 50% своего заработка отдавать украинским волонтерам.

Напомним, до войны Илона Гвоздева с мужем и детьми жили в частном доме под Киевом. В начале марта оккупанты разбомбили ее дом. Гвоздева вместе с детьми и мамой вынуждена была бежать в Винницкую область, а затем в Закарпатье. Чуть позже хореограф решила, что безопаснее сейчас уехать в другую страну.