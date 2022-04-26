Ирина Билык стала амбассадором музея памяти "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Певица призывает украинцев рассказывать о своей жизни во время войны / Фото: пресс-служба

Сегодня в Украине нет никого, кого бы не коснулась война, которую начала РФ. Она уже забрала жизни тысяч мирных людей и оставила миллионы украинцев без домов. Поэтому Фонд Рината Ахметова основал музей "Голоса Мирных", чтобы все мирные жители Украины, пострадавшие от войны, смогли поделиться своими историями.

Ирина Билык считает, что о войне и ее последствиях нужно говорить. Это необходимо для того, чтобы задокументировать и сохранить опыт каждого мирного человека о трагических событиях.

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Я хочу рассказать миру, как живут люди в Украине в условиях войны. Хочу, чтобы ни одна история не была забыта, – призналась Билык.

Также Ирина Билык пригласила соотечественников приобщиться к проекту и поведать свои истории. По мнению певицы, это поможет облегчить боль, запомнить трагические события и построить лучшее, мирное будущее.

Каждый голос имеет значение. Каждая история важна, – подчеркнула артистка.

Рассказать свою собственную историю можно на портале музея "Голоса Мирных" или на бесплатной горячей линии 0(800) 509 001.

Кратко о музее

"Голоса Мирных" – это онлайн музей памяти, основанный Фондом Рината Ахметова еще в 2020 году.

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Он создан для документирования свидетельств гражданского населения, опыта каждого мирного человека о трагических событиях войны, которую Россия развязала против Украины.

Напомним, ранее ведущий социального ток-шоу "Говорить Україна" Алексей Суханов также призвал украинцев рассказывать свои истории войны.