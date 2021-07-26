Ирина Федишин оголила плечи в стильном цветочном платье на свадьбе у родственников: фото

Артистка опубликовала несколько кадров со свадьбы – на торжестве она была со своим супругом и детьми. Поклонники Ирины отметили, что ей очень идет такой фасон платья

Ирина Федишин показала стройную фигуру в цветочном платье / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин поддерживает свою фигуру в тонусе, посещая спортазл, поэтому легко может позволить себе надеть наряд любого фасона – на артистке практически все будет смотреться отлично. Точно так же, как и цветочное платье, которое она выбрала для праздника.

Подобные платья фасона "русалка", наверное, никогда не выйдут из моды. Они выгодно подчеркивают фигуру, создавая красивый и романтичный образ.

Ирина Федишин нарядилась в яркое платье на свадьбе у родственников / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Свой look Ирина дополнила ярким макияжем, в котором акцент сделала на губы, накрасив их красной помадой. Артистка также надела стильные серьги-кольца, украшенные цветами. Волосы Федишин уложила волнами.

Ирина Федишин с супругом посетила свадьбу родственников / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

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Ранее мы сообщали, что Ирина Федишин второй раз выходит замуж за своего супруга – таким образом пара решила отметить 15-летие брака.

Пара часто вспоминает свое знакомство, которое произошло после одного из концертов Ирины. Ирина Федишин и Виталий Човнык поженились 29 июля 2006 года. Они воспитывают двух сыновей — 10-летнего Юрия и 5-летнего Олега.

Камнем преткновения в отношениях с мужем сейчас стоит вопрос о переезде из Львова в Киев. Пара живет во Львове, но часто ездит в Киев по работе.

Ранее Ирина Федишин призналась, почему продала квартиру в Болгарии.

Смотрите интервью Ирины Федишин для "Зіркового шляху":