Иван Дорн впервые снялся в фотосете с женой: трогательное видео

Иван Дорн и его жена вместе снялись для VOGUE UA / Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Иван Дорн и его жена Настя Новикова снялись вместе для украинского VOGUE. Mood video артист опубликовал в своем профиле в Instagram, ролик также появился в YouTube-канале журнала.

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В интервью изданию Иван и Настя рассказали, почему через много лет перестали бояться публичности, за что любят и насколько хорошо знают друг друга.

Действительно, Иван Дорн избегал вопросов о семье. Но теперь музыкант готов говорить о любимой женщине. Кстати, недавно Настя снялась в клипе Дорна на кавер Океана Ельзи, а еще в этом месяце Ваня обещает выпустить видео на собственный трек, в котором тоже появится его супруга.

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Иван Дорн с женой Анастасией снялись для украинского VOGUE / Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Что Иван Дорн рассказал о своей семье

У Ивана и Насти двое детей – семилетняя Василиса и шестилетний Иван. Изначально пара договорилась не афишировать свою личную жизнь.

Мне не хотелось, чтобы меня воспринимали только как жену Ивана, ассоциировали с ним, – поэтому проще было оставаться в тени, чтобы никто вообще не знал, что он мой муж, – говорит супруга певца.

Иван Дорн и его жена Настя для VOGUE UA / Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

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Дорн теперь считает, что семью "никуда не спрятать" и не видит для себя смысла пытаться это делать сейчас.

Помню, после того как я выставил наше фото из Канн, появилась гордость – друг за друга, за то, что мы так классно смотримся вместе. Мне показалось, это может быть хорошим примером для других публичных семей – гордиться своей парой и не бояться показывать друг друга, – рассказал Иван в интервью.

Иван Дорн и его супруга Настя в съемке VOGUE / Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

В детстве Иван и Настя учились в одной школе. Они жили в соседних домах и вместе ходили на учебу. Можно сказать, что влюбленные знают друг друга большую часть жизни. Пара поженилась в 2013 году – скромную свадьбу сыграли в Одессе.

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