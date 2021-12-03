Иван Ургант поделился теплыми воспоминаниями о бабушке Нине Ургант

Иван Ургант потерял бабушку - воспоминания шоумена / Фото: instagram.com/urgantcom

Телеведущий Иван Ургант рассказал, какой была Нина Николаевна. Актриса скончалась в возрасте 92 лет.

Внук актрисы всегда говорил о своих близких взаимоотношениях с бабушкой. Воспоминания о ней телеведущий написал в своём Instagram.

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92 года. Сами все понимаете…Почему только она меня выбрала? Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а именно меня. Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить, – поделился Иван.



Ургант-младший вспомнил, как много времени проводил со знаменитой бабушкой. Вместе они ездили на дачу, читали книги и общались за чашкой чая. Телеведущий всегда называл ее Ниной и часто делился фото из молодости актрисы в своих соцсетях.

У неё детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду… – трогательно написал Ургант.

Нина Николаевна была бабушкой Ивана Урганта по отцу.

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