Иван Ургант в эфире своего шоу предложил "перенести войну"

В эфире шоу "Вечерний Ургант" ведущий предложил "перенести войну" / Фото: YouTube

В новом выпуске российского шоу "Вечерний Ургант" ведущий пошутил о возможном вторжении РФ на территорию Украины.

Прозвучало это в контексте того, что 15 и 17 февраля россиянка Камила Валиева должна выступать на Олимпиаде в Пекине. Видео с отрывком из выпуска опубликовано в YouTube.

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А когда война? 16 февраля? Это плохо! У Валиевой 15-го числа короткая программа, 16-го — война, 17-го — произвольная программа. Получается, она произвольную будет катать уже во время войны. Может, перенести войну? Это же не Олимпиада, там можно двигать даты, — сказал Иван Ургант.

Он добавил, что отменять войну не надо, вместо этого ее лучше "перенести лет на 700".

Дождемся, пока на нас нападут марсиане, и тогда, забыв про все, все вместе, объединимся с марсианами и нападем на страны НАТО, – заявил Ургант.

Напомним, в США и Великобритании ожидают, что Россия может начать полномасштабное вторжение на территорию Украины в среду, 16 февраля. При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к возможному нападению России.

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