Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера. Смотрим фото со свадьбы

Иванна Онуфрийчук и казахский миллионер Алмаз официально оформили отношения / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk
По словам Иванны, они с супругом не могли определится в какой стране пойдут в ЗАГС. Телеведущая хотела в Украине, а Алмаз – в Швейцарии. Но сегодня этот вопрос пара закрыла. Иванна и Алмаз расписались в Украине.
Телеведущая до последнего не рассказывала о предстоящем событии. Только утром она написала в InstaStories, что сегодня для нее очень важный день.
Для свадьбы в Украине Иванна Онуфрийчук выбрала два свадебных платья.
Теперь официально жена Алмаза, – подписала фото телеведущая.
Напомним, в начале года Иванна Онуфрийчук со своими избранником – казахским миллионером Алмазом сыграли роскошную свадьбу на Мальдивах. Гостей развлекали топ-артисты: Dan Balan, MONATIK. Также на мероприятии выступил Амадор Лопес с группой RUMBERO’S. Ведущими были Александр Белов и Екатерина Варнава.
Смотрите эксклюзивное интервью Иванны Онуфрийчук:
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