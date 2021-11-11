Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера. Смотрим фото со свадьбы

Иванна Онуфрийчук и казахский миллионер Алмаз официально оформили отношения / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

По словам Иванны, они с супругом не могли определится в какой стране пойдут в ЗАГС. Телеведущая хотела в Украине, а Алмаз – в Швейцарии. Но сегодня этот вопрос пара закрыла. Иванна и Алмаз расписались в Украине.

Телеведущая до последнего не рассказывала о предстоящем событии. Только утром она написала в InstaStories, что сегодня для нее очень важный день.

Реклама

Для свадьбы в Украине Иванна Онуфрийчук выбрала два свадебных платья.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Теперь официально жена Алмаза, – подписала фото телеведущая.

Скриншот: Instagram

Напомним, в начале года Иванна Онуфрийчук со своими избранником – казахским миллионером Алмазом сыграли роскошную свадьбу на Мальдивах. Гостей развлекали топ-артисты: Dan Balan, MONATIK. Также на мероприятии выступил Амадор Лопес с группой RUMBERO’S. Ведущими были Александр Белов и Екатерина Варнава.

Смотрите эксклюзивное интервью Иванны Онуфрийчук:

Реклама

Другие новости о звездах: