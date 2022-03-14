Ивлеева ответила на критику из-за молчания о войне в Украине: Не буду жертвовать во имя чего-то или кого-то

Настя Ивлеева объяснила, почему не озвучивает свою позицию / Фото: Скриншот из YouTube

Настя Ивлеева призывала остановить войну в Украину. Но когда поняла, что поддержка Украины может стоит ей карьеры, решила больше не затрагивать тему российской агрессии.

Как и все блогеры, Ивлеева несколько дней прощалась в Instagram, активно зазывала подписаться на нее в других соцсетях и решила ответить всем, кто критикует, почему она молчит о войне в Украине.

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Прости что я не могу всем угодить! Всем народам, странам, городам, ситуациям, ментальностям, решениям, обстоятельствам, семьям, людям, настроениям и т.д! Я не могу! Я у себя одна! У меня есть мой выбор, моя жизнь, моя семья и мое здоровье! И я не могу и не буду жертвовать во имя чего-то или кого-то! Я делаю и принимаю решения в рамках того, что могу и не навредит моей семье, моей деятельности и моей жизни

Скриншот: Instagram

Напомним, некоторые российские артисты все-таки не боятся открыто говорить о войне в Украине. Свою позицию озвучили Андрей Макаревич, Алексей Кортнев,Лия Ахеджакова, Алексей Панин.

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