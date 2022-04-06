Из шоумена в защитники: Александр Пикалов вступил в Национальную гвардию Украины

Александр Пикалов пополнил ряды Нацгвардии / Фото: instagram.com/pikalov95_official/

Ряды публичных людей, которые вынуждено променяли привычный уклад жизни на оружие, чтобы защищать Родину и свой народ, пополнил актер Александр Пикалов. Как стало известно, он вступил в ряды Нацгвардии Украины.

Как сообщает издание "КП в Украине", участник Студии "Квартал-95" присоединился к рядам Нацгвардии Украины. Александр Пикалов рассказал, как выглядит теперь его день:

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Александр Пикалов теперь в Нацгвардии Украины / Фото: instagram.com/pikalov95_official/

Мой день невероятный. Рано утром я просыпаюсь, жду команду, сажусь в волонтерский бус и еду туда, где меня ждут: с лекарствами, едой, бензином. Как обычные люди, так и военные. Сейчас я уже принес присягу и вступил в Национальную гвардию Украины.

По его словам, пока что ему не приходилось бояться за свою жизнь, но у него, как и у миллионов других украинцев, сердце болит из-за того, что сейчас переживают наши соотечественники по всей стране и в местах самого большого скопления рашистов.

Александр Пикалов говорит, что с началом войны очень сильно изменились ценности и приоритеты.

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Очень большое переосмысление многих ценностей. Финансы – это мусор, но без них никуда. Сегодня они очень помогают. Даже не просто жить, а побеждать. Мы видим, сколько всего мы можем вместе. Очень сильна материальная переоценка. А еще злоба на то, что сдал свой "пикап" в ремонт. Надо было на ВСУ сдавать, а не в ремонт. Когда видишь города на востоке Украины, где еще летом ты был с концертами "Женского Квартала", а сегодня они взрываются, их уничтожают, чувствуешь бесконечную злобу.

Артист также дал совет всем, как не терять веру в лучшее и боевой настрой.

Александр Пикалов

Главное – не закрываться, не замыкаться в себе. Пытаться быть полезным. Спрятавшись где-то улиткой, ты не переждешь. Нужно действовать, как муравьи – каждый понемногу вносит свою часть в общую победу. Займитесь хорошими делами. Любыми.

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