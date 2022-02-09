Измученная дочь Валерии рассказала о насилии дома: "Неоднократно проходила через этот ад"

Дочь Валерии – Анна Шульгина – пережила потрясение. / Фото: shena_music
Иногда селебретис делают шокирующее признание. Вспомните только украинскую блогерскую парочку Саша и Игорь Пустовит, в жизни которых казалось бы царит идиллия. Вот и дочь Валерии, выступающая сегодня под сценическим псевдонимом SHENA?, решили приоткрыть занавес жизни.
С сентября 2021 года Анна Шульгина не выходила на связь в Сети и не появлялась на публике, хотя раньше она с удовольствием выходила в свет. Только на днях звездная дочь решилась объяснить, что ее исчезновение – вынужденная мера.
Моя голова буквально взрывалась от метаний, но решила, что честнее вам рассказать хоть что-нибудь. Я и рада бы рассказать все в подробностях, но, посовещавшись со специалистами, получила рекомендации не идти пока в подробности с целью моей безопасности и моего окружения! Меня почти полгода не было в социальных сетях, и вообще особенно на людях. Все, что произошло, теперь стало частью моей жизни , – отметила Шульгина в Instagram.
Дочь Валерии добавила, что в прошлом году у нее произошла ужасная ситуация, которую она впервые пережила, когда была еще ребенком, "а потом еще несколько раз происходила на протяжении всей жизни и произошла снова".
Шульгина отметила, что пока не может детально описать инцидент, который пережила. Но она пообещала, что вскоре представит детали произошедшего.
Известно, что Анна в раннем возрасте была свидетелем семейных скандалов. Так, отец Александр Шульгин в порывах ярости избивал ее мать Валерию. Вероятно, девушка снова стала свидетелем домашнего насилия или же стала жертвой?!
Шена выразила надежду, что ее болезненный опыт поможет другим. Кроме того, Анна намерена помогать женщинам, которые столкнулись с такой же проблемой.
Всегда публично выступаю за принятие закона о домашнем насилии, поскольку сама проходила через этот ад, — откровенно рассказывала Шульгина.
Кратко о Анне Шульгине
Девушка родилась в Москве 21 июня 1993 года у семьи певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина. После скандального развода родителей ее жизнь кардинально изменилась и она рано повзрослела, потому что чувствовала ответственность за своих младших братьев.
Сейчас Анна пишет песни, участвует в шоу, снимается в кино и играет в театре. В частности, она снялась в популярных сериалах и фильмах – "Пятницкий", "Карпов", "Василиса", "Нити любви", "Верю не верю".
В 2015 году артистка стала участницей проекта "Точь-в-точь", где зажигала в образах певицы Максим, Евы Польны, Лолиты и своей мамы. А потом придумала себе сценический псевдоним и стала записывать собственные треки.
Напомним, ранее Юрий Бардаш признавался, что избивал экс-жену.