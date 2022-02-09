Измученная дочь Валерии рассказала о насилии дома: "Неоднократно проходила через этот ад"

Дочь Валерии – Анна Шульгина – пережила потрясение. / Фото: shena_music

Иногда селебретис делают шокирующее признание. Вспомните только украинскую блогерскую парочку Саша и Игорь Пустовит, в жизни которых казалось бы царит идиллия. Вот и дочь Валерии, выступающая сегодня под сценическим псевдонимом SHENA?, решили приоткрыть занавес жизни.

С сентября 2021 года Анна Шульгина не выходила на связь в Сети и не появлялась на публике, хотя раньше она с удовольствием выходила в свет. Только на днях звездная дочь решилась объяснить, что ее исчезновение – вынужденная мера.

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Артистка заговорила о домашнем насилии. / Фото: shena_music

Моя голова буквально взрывалась от метаний, но решила, что честнее вам рассказать хоть что-нибудь. Я и рада бы рассказать все в подробностях, но, посовещавшись со специалистами, получила рекомендации не идти пока в подробности с целью моей безопасности и моего окружения! Меня почти полгода не было в социальных сетях, и вообще особенно на людях. Все, что произошло, теперь стало частью моей жизни , – отметила Шульгина в Instagram.

Дочь Валерии добавила, что в прошлом году у нее произошла ужасная ситуация, которую она впервые пережила, когда была еще ребенком, "а потом еще несколько раз происходила на протяжении всей жизни и произошла снова".

Шульгина отметила, что пока не может детально описать инцидент, который пережила. Но она пообещала, что вскоре представит детали произошедшего.

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Известно, что Анна в раннем возрасте была свидетелем семейных скандалов. Так, отец Александр Шульгин в порывах ярости избивал ее мать Валерию. Вероятно, девушка снова стала свидетелем домашнего насилия или же стала жертвой?!

Валерия с Анной на сцене. / Фото: Instagram

Шена выразила надежду, что ее болезненный опыт поможет другим. Кроме того, Анна намерена помогать женщинам, которые столкнулись с такой же проблемой.

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Всегда публично выступаю за принятие закона о домашнем насилии, поскольку сама проходила через этот ад, — откровенно рассказывала Шульгина.

Кратко о Анне Шульгине

Девушка родилась в Москве 21 июня 1993 года у семьи певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина. После скандального развода родителей ее жизнь кардинально изменилась и она рано повзрослела, потому что чувствовала ответственность за своих младших братьев.

Сейчас Анна пишет песни, участвует в шоу, снимается в кино и играет в театре. В частности, она снялась в популярных сериалах и фильмах – "Пятницкий", "Карпов", "Василиса", "Нити любви", "Верю не верю".

В 2015 году артистка стала участницей проекта "Точь-в-точь", где зажигала в образах певицы Максим, Евы Польны, Лолиты и своей мамы. А потом придумала себе сценический псевдоним и стала записывать собственные треки.

Напомним, ранее Юрий Бардаш признавался, что избивал экс-жену.