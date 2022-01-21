Известная ведущая рассталась с Энтони Хопкинсом, потому что боялась его: "Все, о чем я думала – как он ест"

Марта Стюарт призналась, что ее пугал Энтони Хопкинс / Фото: Wikipedia, imdb.com

У Марты Стюарт и Энтони Хопкинса была интрижка, но она не переросла во что-то большее из-за Ганнибала.

Как призналась 80-летняя бизнесвумен, она воспринимала Хопкинса не как актера, а как его жуткого персонажа из фильма "Молчание ягнят".

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Я встречалась с сэром Энтони Хопкинсом, но рассталась с ним, потому что не могла перестать думать о нем как о Ганнибале Лектере, – рассказала Стюарт в шоу Эллен Дедженерес.

Энтони Хопкинс в фильме "Молчание ягнят" / Фото: imdb.com

Телезвезда объяснила, что она не могла выкинуть из головы мысль о том, как приведет Хопкинса в свой "большой страшный дом, который стоит особняком на сотне акров земли в лесу".

Я даже представить не могла, что приглашу туда Энтони Хопкинса. Я просто не могла, потому что все, о чем я думала, это как он ест, понимаете…, – призналась Марта Стюарт.

Роль Ганнибала Лектера, серийного убийцы, поедающего своих жертв, принесла Энтони Хопкинсу "Оскар" за лучшую мужскую роль в 1992 году.

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Что касается личной жизни, то 84-летний Хопкинс счастлив в третьем браке. Его жена Стелла Арройяве младше супруга на 20 лет.

В прошлом году Энтони Хопкинс получил второй в своей жизни "Оскар" – его наградили за роль в фильме "Отец", а церемонию актер проспал.