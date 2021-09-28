Певца R Kelly судят за торговлю людьми: держал взаперти и насиловал

Рэпера R Kelly признали виновным в торговле людьми - ему грозит пожизненный срок / Фото: Getty Images

Судебный процесс по делу R Kelly (Роберта Сильвестра Келли) начался в США еще в августе. Против него выступили 45 свидетелей, обвинив звезду в сексуальном и физическом насилии.

Жертвы Келли рассказали, что он держал их взаперти, шантажировал и насиловал, об этом знали его охранники и водители. Некоторые пострадавшие на момент совершения преступлений были несовершеннолетними.

Присяжные признали R. Kelly виновным по всем пунктам обвинения, – сообщает прокуратура Восточного округа Нью-Йорка.

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R Kelly на слушании в здании уголовного суда Лейтон 17 сентября 2019 года в Чикаго / Фото: Getty Images

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Присяжные в Нью-Йорке единогласно признали R Kelly виновным по девяти статьям обвинения, включая сексуальное насилие в отношении ребенка и вымогательство.

Музыкант свою вину не признает, а его адвокаты намерены обжаловать решение присяжных. В суде Нью-Йорка приговор Келли вынесут 4 мая 2022 года. Ему грозит наказание в виде пожизненного заключения.

С 2019 года R Kelly находится в тюрьме – тогда его арестовали в Чикаго, по обвинению в сексуальных преступлениях.

Кто такой R Kelly

Роберт Келли получил известность в 90-х как певец и автор песен. Его самый популярный и узнаваемый хит – "I Believe I Can Fly" вышел в 1995 году.

У певца есть три статуэтки "Грэмми" и десятки наград как лучшему R&B/Hip-Hop исполнителю.

В 2002 году в Сети появилось видео, на котором R Kelly мочится на лицо 14-летней девочке. Суд обвинил его в изготовлении детской порнографии, но после признал невиновным.

После этого одна из любовниц артиста заявила, что у Келли дома есть "секс-темница" с несовершеннолетними.

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