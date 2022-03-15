Известный актер высмеял Яну Рудковскую, которая потребовала от Макса Барских вернуть российские награды

Стас Садальский высказался о Яне Рудковской / Фото: Instagram

На днях Яна Рудковская раскритиковала Макса Барских и потребовала от певца вернуть все российские награды, который он получил на музыкальных премиях. Сам певец уже успел ответить продюсеру Димы Билана. Также требование Яны решил прокомментировать актер Стас Садальский.

Садальский удивился, что украинский певец успел получить российские музыкальные премии, поскольку сам актер считает Макса Барских "малознакомым певцом". Актер предположил, что Рудковская завидует украинскому певцу.

Реклама

Начал изучать творчество ... шикарная песня "Туманы", а награды...? Нарезанные из консервных банок. тарелочки, самоварчики, которым так позавидовала Яночка)) Ну-ну)))

Скриншот: Instagram

Напомним, Макс Барских заявил, что готов отказаться от популярности и успешной карьеры в россии из-за вторжения путина на территорию независимой Украины.

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!