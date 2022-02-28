Jah Khalib сейчас в Киеве: "Украинцы, я теперь не просто люблю вас, а восхищаюсь"

Jah Khalib в инстаграм признался в любви украинцам / Фото: instagram.com/jahkhalib

Jah Khalib (Джа Калиб) — казахстанский русскоязычный певец, битмейкер и продюсер. Но сейчас – он просто один из тех, кто из-за вторжения России в Украину оказался в под ударом.

В интервью Рамине в 2019-м году он рассказывал, что постоянно приезжал в Киев творить, называя столицу творческой Меккой, и в целом к Украине испытывает самые теплые чувства. С 2019-го года он большую часть времени живет в Киеве. Об этом можете посмотреть далее в видео.

Реклама

И будучи в Украине, артист, как и миллионы наших людей, оказался в опасности из-за вторжения Путина в нашу страну. Но как бы там ни было, Jah Khalib остается в Киеве, демонстрирует силу духа и восхищается украинцами, которые сплотились и с таким мужеством отстаивают свою землю.

скриншот из инстаграм Jah Khalib

Наша победа не за горами!

Реклама

Напомним, Андрей Данилко посоветовал копирующему Гитлера Путину застрелиться.