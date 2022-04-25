Jerry Heil, "Антитела", Алина Паш и другие звезды выступили на благотворительном концерте в Варшаве в поддержку Украины

Средства, собранные во время концерта, пойдут в помощь украинцам / Фото: instagram.com/tonya_matvienko, instagram.com/alinapash, instagram.com/go_a_band

С момента, как Россия напала на Украину, весь цивилизованный мир объединился вокруг нашей страны в борьбе со страной-террористом. И сейчас у новая порция вестей о благотворительном мероприятии в пользу украинцев. В рамках благотворительного концерта состоится сбор средств в поддержку нашей страны, которые будут переданы Национальному банку Украины.

Прямо сейчас идет благотворительный концерт в поддержку Украины "Слава Украине". Прямая трансляция мероприятия стартовала 25 апреля в 20:00 на канале "Украина 24".

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В концерте принимают участие многие украинские и европейские артисты. Среди них: Алина Паш, TAYANNA, Go_A, Нина Матвиенко и Тоня Матвиенко, Jerry Heil, скрипач Александр Божик, Светлана Тарабарова, "Пикардійська терція", Urszula, Sebastian Riedel, Kasia Stankiewicz & Varius Manx, Justyna Steczkowska, Kamil Bednarek, Ania Rusowicz, Grubson, Józefina, Małgorzata Ostrowska, Piotr Cugowski, Wernyhora (Daria Kosiek) и многие другие.

Go_A / Фото: instagram.com/go_a_band

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Также зрители увидят прямые включения артистов из Киева, Львова и даже Нью-Йорка!

Организатором концерта выступил Bank Gospodarstwa Krajowego.

Мы посвящаем этот концерт женщинам, которые находятся здесь, в Польше, в разлуке со своими мужьями, отцами и сыновьями, которые нуждаются в поддержке, не только финансовой, но и духовной и психической,

– сказала председатель правления BGK Беата Дашиньска-Музычка.

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Чтобы присоединиться к сбору средств, сохраните себе следующую информацию:

Деньги можно перевести через посредство BLIK, SMS и непосредственно на специально созданный счет:

91 1130 0007 0080 2394 3520 0002 (назначение перевода: Поддержка Украины, получатель перевода: Национальный банк Украины).

О средствах, которые удалось собрать благодаря мероприятию, будет объявлено позже.

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