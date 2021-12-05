Как изменились звезды сериала Великолепный Век спустя 10 лет (фото)

Чем сейчас занимаются актеры главных ролей "Великолепного века" / Фото: Инстаграм

Ни один турецкий сериал не полюбился украинским зрителям настолько сильно, как "Великолепный век". Он стал популярным не только благодаря интригующему сюжету, но и удачному актерскому составу – исполнители главных ролей теперь настоящие звезды киноиндустрии.

Султан Сулейман – Халит Эргенч

В личной жизни и карьере главного Падишаха Османской империи произошло много изменений. В ноябре он стал отцом в третий раз – у него родилась дочка.

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Сейчас 51-летний Халит снимается в сериале от Netflix "Дилемма Азиза", премьера которого запланирована на восьмое декабря 2021 года.

После выхода "Великолепного века" гонорары Эргенча значительно выросли, и он стал самым высокооплачиваемым актером Турции.

Халит Эргенч – самый "дорогой" актер Турции / Фото: Скриншот из YouTube, Инстаграм

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Хюррем Султан – Мерьем Узерли

Мерьем скандально покинула сериал еще в третьем сезоне – не предупредив продюсеров она улетела на родину в Германию. Как позже выяснилось, актриса сделала это из-за беременности. С того времени у нее уже родились две дочери.

Мерьем продолжает сниматься в турецких сериалах. Последняя ее работа – полнометражный фильм "Улей", где она перевоплотилась в потерпевшую неудачу бизнесвумен Айше.

Кстати, в реальности актриса тоже занялась предпринимательской деятельностью. В Германии Узерли открыла свой магазин сладостей.

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У Мерьем Узерли уже родилось две дочери / Фото: Скриншот из YouTube, Инстаграм

Ибрагим Паша – Окан Ялабык

Исполнитель роли визиря империи после "Великолепного века" надолго пропал с экранов. Со временем Окан все же появился в нескольких проектах. Тогда внешность актера удивила поклонников – он набрал вес и полысел.

Год назад "паргалы" присоединился к составу сериала "Защитник". Специально для роли он привел себя в форму и немного сменил имидж. Также Ялабык играет в стамбульских театрах и дублирует иностранные фильмы.

Окан Ялабык играет в стамбульских театрах / Фото: Скриншот из YouTube, Инстаграм

Махидевран Султан – Нур Феттахоглу

Нур – очень популярная актриса в Турции. Она часто снимается в разных сериалах. Поэтому "первой жене Султана" иногда приходится внешне меняться. Например, сейчас Феттахоглу для роли перекрасилась в рыжий.

Актриса активно ведет собственный блог в Instagram. В большинстве, она рассказывает о своих детях и путешествиях.

Актриса активно ведет собственный блог в Instagram / Фото: Скриншот из YouTube, Инстаграм

Малкочоглу Бали Бей – Бурак Озчивит

Главный красавец "Великолепного века" после участия в проекте получил армию поклонниц. Но его сердце давно занято – с 2017 года он в браке с актрисой Фахрие Эвджен.

Актер идеально подходит для ролей исторических персонажей, поэтому режиссеры нередко приглашают его воплощать на экранах именно таких героев. Недавно Озчивит сыграл в сериале "Основание осман".

Бурак Озчивит – любимец турецких женщин / Фото: Скриншот из YouTube, Инстаграм

Михримах Султан – Пелин Карахан

Карьера "дочери Падишаха" развивается стремительно. Пелин раз за разом появляется в турецких рекламах – сейчас она лицо известного бренда драгоценных украшений.

Помимо медийной работы актриса успевает уделять внимание бытовым хлопотам. А также занимается боксом.

Пелин Карахан – лицо многих известных брендов / Фото: Скриншот из YouTube, Инстаграм

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