Как Леонид Куравлев жил в доме престарелых – новые подробности

Леонид Куравлев в доме престарелых постепенно начал возвращаться к жизни / Фото: Instagram

После смерти жены актер замкнулся в себе. Сын и дочка поняли, что не могут сами помочь отцу, и стали искать место, где бы актер смог вернуться к жизни и начать хоть с кем-то контактировать. Для детей было важно найти учреждение в Москве, чтобы они могли навещать отца. Леонид Куравлев находился в частном учреждении, в котором есть все необходимое для пожилых людей.

Как пишет StarHit, актер жил в одноместной палате. Первое время не хотел ни с кем общаться.

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Специалисты делали ему массажи и упражнения в комнате, психологи приходили разговаривали, так как пожилые люди адаптируются с трудом, сотрудники приносили еду прямо к кровати — все это стандартная отработанная технология. Потом стали вывозить на каталке на прогулки. А позднее Леонид Вячеславович и сам начал выходить! Занимался лечебной физкультурой, плюс на тренажерах — в его возрасте это настоящий подвиг

Новые подробности о состоянии здоровья Леонида Куравлева / Фото: Instagram

Актер начал общаться с постояльцами частного учреждение, также артист нашел общий язык с нянечками, которые за ним ухаживал.

Три раза в день у них обход — проверка температуры, сатурации, давления, кому-то помогают переодеться, помыться. И Куравлев все время девушкам делал комплименты, хихикал с ними. Чувство юмора у него сохранилось прекрасное, что тоже о многом говорит

Новые подробности о состоянии Леонида Куравлева / Фото: Скриншот из видео

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Отмечается, сын и дочь Куравлева не бросали отца. Семья регулярно навещала актера.

Были и внуки, и даже родители невестки — они все внутри семьи тесно общаются. Устроили своим появлением настоящий праздник. Дочка приходила чуть реже, но тоже регулярно. Никаких планов относительно сроков пребывания отца здесь дети не строили. Просто хотели, чтобы тому стало хоть немного получше.

Ранее мы рассказывали, что врачи обеспокоены состоянием здоровья Леонида Куравлева.