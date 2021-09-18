Как произвести впечатление на девушку: учимся у претендентов на сердце Холостячки Златы Огневич

Как участники "Холостячки" удивляли Злату Огневич / Фото: скриншот

Как только не пытались удивить Злату Огневич участники проекта: эффектные автомобили, шикарные букеты цветов, оригинальные подарки. Всего Злата за весь вечер познакомилась с 25 участниками.

Из них пять участников произвели на нее яркое впечатление. Смотрите, что же сделали мужчины, чтобы Злата запомнила их сюрпризы надолго.

Вертолет

Самым первым участником, который прибыл к Злате на знакомство, был 33-летний Богдан Коломейко. Мужчина появился перед Холостячкой на вертолете, а когда представился, предложил Огневич совершить воздушную прогулку. Злата не отказалась, а с восторгом приняла приглашение.

Скриншот: видео

Появление Богдана было первым и одним из самых эффектных! К слову, Злата призналась, что всегда мечтала, чтобы мужчина прилетел к ней на свидание на вертолете.

Скриншот: видео

Принц на белом коне

33-летний Роман Васильев доказал, что сказки о принце на белом коне могут стать реальностью. Перед Златой он именно так и появился. Это очень впечатлило Холостячку.

Роман пообещал Злате, что когда-нибудь они вместе прокатятся на коне. Мужчина любит кататься на лошадях.

Фото: пресс-служба

Оркестр

32-летний Роман Свечкоренко работает психологом, но так же как и Злата, он неравнодушен к музыке. Для Златы Роман вместе со своими товарищами устроил мини-концерт. Когда Холостячка вышла на улицу, чтобы встретить участника, она не сразу поняла, что Роман, который играл на пианино, и есть претендент на ее сердце.

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При знакомстве со Златой мужчина немного растерялся из-за волнения.

Скриншот: видео

Полицейский автомобиль и вкусности

29-летний Александр Борзенко – начальник патрульной полиции города Кременчуг. Несмотря на то, что сначала он может показаться жестким и серьезным, в душе мужчина- романтичная натура. Александр появился перед Златой на полицейской машине, в которой привез большой торт. На угощении были выгравированы ноты песни Златы Огневич "Солодка кара". Нам кажется, это очень креативно, мило и вкусно!

Скриншот: видео

Стоит взять на заметку, ведь многие девушки любят вкусности, а особенно, когда их готовит или дарит мужчина.

Фото: instagram.com/oleksandr_borzenko

Брэдли Купер и конфеты

Еще один участник проекта, 25-летний Влад Ясько, очень креативно подошел к знакомству со Златой. Парень заранее выяснил, что Огневич нравится сладкое и актер Брэдли Купер. Его фото висит даже на кухне у певицы.

Влад распечатал снимок Купера во весь рост и подарил его Злате вместе с корзиной конфет. Холостячка была очень приятно удивлена!

Скриншот: видео

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