Как с Каролиной 10 лет назад: экс-супруг Ани Лорак сделал похожее фото со своей новой невестой

Невеста Мурата Налчаджиоглу показала совместное фото с ним / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Бывший супруг Ани Лорак, которая на днях выступила в Киеве на корпоративе, Мурат Налчаджиоглу появился на новом фото со своей новой невестой, визажистом Лилией. Пара позировала в "воздушном" ресторане в Киеве во время обеда.

Кадром девушка поделилась в Instagram. Но поклонников привлекло то, что у Мурата есть похожее фото с его бывшей, Ани Лорак.

"Как и с Каролиной 10 лет назад"

"С Каролиной тоже есть такое фото"

Реклама

Реклама

Действительно, в фото архивах Мурата и Ани Лорак есть подобный кадр.

Ани Лорак и Мурат, Лилия и Мурат / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Что известно об отношениях Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу?

Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу на протяжении десяти лет. Они сыграли свадьбу в 2009 году. В браке у пары родилась дочь София.

В 2019 году они объявили о разводе. В отличие от Ани Лорак, которая умалчивает о своей личной жизни, Мурат Налчаджиоглу уже готовится к новому браку. В сентябре мужчина сделал предложение 25-летней Лилии, с которой он уже встречается больше года.

При этом долгое время ходили слухи о воссоединении Лорак и Налчаджиоглу. Экс-супруги несколько раз появлялись вместе на мероприятиях, а потом спровоцировали слухи о совместном отдыхе с дочкой в Турции.

Смотрите в ролике, как и где звезды встречали своих бывших:

Узнайте другие новости по теме: