Как с Каролиной 10 лет назад: экс-супруг Ани Лорак сделал похожее фото со своей новой невестой

Невеста Мурата Налчаджиоглу показала совместное фото с ним / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___
Бывший супруг Ани Лорак, которая на днях выступила в Киеве на корпоративе, Мурат Налчаджиоглу появился на новом фото со своей новой невестой, визажистом Лилией. Пара позировала в "воздушном" ресторане в Киеве во время обеда.
Кадром девушка поделилась в Instagram. Но поклонников привлекло то, что у Мурата есть похожее фото с его бывшей, Ани Лорак.
- "Как и с Каролиной 10 лет назад"
- "С Каролиной тоже есть такое фото"
Действительно, в фото архивах Мурата и Ани Лорак есть подобный кадр.
Что известно об отношениях Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу?
Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу на протяжении десяти лет. Они сыграли свадьбу в 2009 году. В браке у пары родилась дочь София.
В 2019 году они объявили о разводе. В отличие от Ани Лорак, которая умалчивает о своей личной жизни, Мурат Налчаджиоглу уже готовится к новому браку. В сентябре мужчина сделал предложение 25-летней Лилии, с которой он уже встречается больше года.
При этом долгое время ходили слухи о воссоединении Лорак и Налчаджиоглу. Экс-супруги несколько раз появлялись вместе на мероприятиях, а потом спровоцировали слухи о совместном отдыхе с дочкой в Турции.
Смотрите в ролике, как и где звезды встречали своих бывших:
Узнайте другие новости по теме: