Как сейчас выглядит мама Анастасии Заворотнюк – редкое фото

Анна Заворотнюк показала редкое фото бабушки / Фото: facebook.com/AZavorotnyuk
Анна Завортнюк, которая недавно рассказала о своей учебе в США, трогательно поздравила бабушку с днем рождения и показала, как сейчас выглядит мама актрисы.
Девушка опубликовала редкий совместный снимок с бабушкой в домашней обстановке, которая держит роскошный букет цветов.
Бабуля, мой Валечек, я тебя люблю больше жизни, пообещай мне, что ты будешь жить вечно. Я желаю тебе огромнейшего и самого-самого-самого крепкого здоровья и сил. Ты моя путеводная звезда и часть моей душ, – написала Анна.
Подписчики Анны присоединились к поздравлениями и оставили много теплых пожеланий. Кроме это в Сети отметили, что мама звезды "Моей прекрасной актрисы" не выглядит на свой возраст.
- "Обалдеть. Выглядит на 30 лет моложе"
- "Боже никогда не скажешь, что Валентине Борисовне столько лет. ]выглядит просто превосходной. Здоровья и счастья и долголетия"
- "Бабуля просто шикарна"
Валентина Заворотнюк является народной артисткой России. Мама Анастасии много лет играла на сцене ТЮЗа в Астрахани. Сейчас Валентина Борисовна ухаживает за своей дочкой, которая уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Мама актрисы редко появляется на публике.
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