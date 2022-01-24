Как сейчас выглядит племянник Наташи Королевой – сестра певицы показала редкое фото

/ Фото: instagram.com/koroleva__star

Когда-то Ирина была популярной певицей. Она выступала под псевдонимом Руся. Сестра Королевой добровольно отказалась от своей карьеры в шоу-бизнесе после смерти своего 11-летнего сына Владимира.

Сейчас Ирина живет в США с мужем и двумя детьми. Недавно Осауленко поделилась редким фото с дочкой и сестрой, а теперь решила показать в Instagram новое фото сына Матвея.

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/ Фото: instagram.com/irinaossaoulenko/

Мальчик родился в 2004 году. Его крестным стал Игорь Николаев.

Как вспоминала Наташа Королева, о диагнозе Матвея семья узнала не сразу. Первые странности в поведении мальчика заметила бабушка. Сначала никто не обращал на это внимание, а когда вопросов стало возникать все больше, было принято решение пройти обследование. В четыре года у Матвея диагностировали аутизм.

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Матвей очень симпатичный, добрый мальчик, просто живет в каком-то своем придуманном мире. Мир обыкновенных людей ему не интересен. Ему не нужна дружба детей, у него отсутствуют эмоции. Мы даже не видим, каким он видит мир, – делилась певиц в одном из своих интервью.

/ Фото: instagram.com/ossaoulenko_konstantin/

/ Фото: instagram.com/ossaoulenko_konstantin/

/ Фото: instagram.com/ossaoulenko_konstantin/

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Наташа Королева помогает старшей сестре заниматься реабилитацией сына Матвея. Певица оплачивает дорогостоящие процедуры, направленные на улучшение состояния племянника.

Ранее Наташа Королева впервые призналась, что происходило вне камер после ее признания о внебрачной дочери.