Как сейчас выглядит старшая сестра Наташи Королевой (фото)

Ирина – сестра Наташи Королевой уже долгое время живет в США. Людмила Порывай поделилась совместным фото со старшей дочкой

Мама Наташи Королевой опубликовала фото со старшей дочкой / Фото: instagram.com/mama_luda_star

Наташа Королева активно в соцсетях делится совместными фото со своей семьей. Часто в Сети критикуют не только певицу, но и ее близких. Но вот фото старшей сестру Королевой – Ирины Осауленко, которая когда-то выступала под псевдонимом Руся, редко появляются в соцсетях. Эту оплошность решила исправить мама Наташи Королевой – она поделилась новыми совместными снимком со старшей дочкой.

"Мы с Русечкой", – подписала совместный снимок Людмила Порывай в Instagram.

Мама Наташи Королевой и старшая сестра певицы / Фото: instagram.com/mama_luda_star

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К слову, недавно в Сети раскритиковали маму Наташи Королевой, которая забыла о дне рождения старшей дочери.

Ирина Осауленко – старшая сестра Наташи Королевой. Когда-то Ирина была популярной певицей. Она выступала под псевдонимом Руся. Сестра Королевой добровольно отказалась от своей карьеры в шоу-бизнесе после смерти своего сына Владимира. Сейчас Ирина живет в США. У нее двое детей – дочь София и сын Матвей. У сына в четырехлетнем возрасте диагностировали аутизм. Звездная сестра помогает Ирине и оплачивает дорогостоящее лечение Матвея.

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