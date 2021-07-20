Как сейчас выглядят дети Мирзояна от первого брака – Матвиенко показала семейное фото

На страничке Арсена Мирзояна не часто появляются фото с сыновьями от первого брака – Влада и Артема. Это решила исправить Тоня Матвиенко, опубликовав редкое семейное фото

Тоня Матвиенко показала, как выглядят сыновья Арсена Мирзояна от первого брака / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко, которая недавно отметила годовщина свадьбы с Арсеном Мирзояном, часто в интервью рассказывает о своей семье. Не смотря на это у поклонников артистки все равно много вопросов – на некоторые их них Тоня решила ответить у себя в InstaStories.

Так некоторые подписчики поинтересовались, общается ли Арсен Мирзоян с детьми от первого брака.

"Конечно", – ответила певица, опубликовав совместное фото Арсена Мирзояна с дочкой Ниной и сыновьями – Владом и Артемом.

Поинтересовались у Тони, планирует ли пара пополнение в семье.

Не обошлось и без вопроса о Нине Матвиенко. Хоть сам Арсен Мирзоян не один раз говорил об отношениях со звездной тещей, но подписчики еще решили и у Тони уточнить.

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Напомним, свадьба Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко состоялась 15 июня 2017 года.

"Когда между нами возник роман, пришлось проверять себя, воевать, пытаться понять, действительно ли это любовь или просто увлечение. Чтобы разобраться, потребовался почти год", – признавался певец в одном из своих интервью.

Пара воспитывает дочь Нину. Также у Арсена есть сыновья Влад и Артем от предыдущего брака, у Тони — дочь Ульяна.

Тоня Матвиенко не боится в соцсетях публиковать фото без ретуши. Естественность сейчас в тренде, многие украинки доказывают это на личном примере.

Каким подарком Тоня Матвиенко удивила Арсена Мирзояна – смотрите в сюжете: