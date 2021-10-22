Как сохранить страсть в браке – рассказали Екатерина Кухар, Ольга Сумская и Арсен Мирзоян

Звездные пары поделились своими секретами сохранения страсти

Главная проблема большинства пар, супружеская жизнь которых исчисляется годами, а то и десятилетиями – утихание страсти в сексуальной жизни. Знаменитости тоже часто сталкиваются с этой проблемой. Известные пары шоу-бизнеса рассказали, как сохраняют "огонь" в отношениях.

Артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов вместе уже 12 лет. Но все это время, признается балерина, она не дает расслабиться ни себе, ни любимому.

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Я очень люблю покупать красивое нижнее белье неожиданно для него. Делать ему какие-то подарки. Люблю какие-то повязки на глаза, – рассказывает Екатерина.

Также супруги подогревают страсть регулярными расставанием после бурных ссор:

Это бывает раз в полгода, но когда миришься – эйфория тоже зашкаливает. Все же взрослые люди. После ссоры офигенные ощущения. Прям рекомендую всем ссориться, а потом мириться, – делится Александр.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов / Фото: пресс-служба

А вот певцы Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян любят расставаться надолго. На нескольконедельный гастрольный тур одного из них. Зато потом, говорят, их с постели не вытащить:

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Наоборот классно – ты не успеваешь соскучиться. Даже было, кажется, больше трех недель, когда я Арсена не видела. Это как приезжает новый человек и ты даже раздеться не можешь, – говорит Тоня.

Это помогает сохранению страсти. Она просто есть и до сих пор не портится – это скорее всего из-за разъездов, – рассказывает Арсен.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко / Фото: пресс-служба

Привлекательное белье и отдельные спальни – их страсти хватит еще на несколько десятков лет точно, признается актерская пара Ольги Сумской и Виталия Борисюка:

Сегодня мы спим в отдельных спальнях и это абсолютно нормально я считаю. Лучше постучать: "Графиня, к вам можно?", – делится Виталий.

И мне это так нравится. Я мечтала именно об этом. Муж все видит. Они любят глазами. У меня теперь домашняя такая база очень соблазнительная, – признается актриса.

Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком / Фото: Инстаграм

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Поднимать свое эмоциональное возбуждение - еще один способ, как возобновить страсть в семейной жизни говорит психолог Наталья Холоденко.

Здесь любой личностный прорыв ваш, когда вы что-то делаете, что у вас вызывает мурашки по коже, – это уже будет подбадривать вашего партнера и вызывать в нем легкую тревогу. Даже если вы проведете день в каком-то хобби, которое для вас является вызовом или удовольствием – верховая езда или день на батуте, – это уже прекрасный повод взбодриться, – советует психолог.

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