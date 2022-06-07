Как сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма стал звездой Платинового юбилея Елизаветы II (видео, фото)

Принц Луи стал звездой Сети

Младшего наследника герцогов Кембриджских – принца Луи прозвали "похитителем шоу" на 70-летии правления своей прабабушки Елизаветы II. Но это и неудивительно, ведь его харизма покорила многих зрителей – он постоянно находился в центре внимания публики и СМИ.

Сын Кейт Миддлтон и принца Уильма не стеснялся быть самим собой и проявлять живые эмоции. Непоседливый мальчик кривлялся на камеру, показывал язык маме и закрывал ей рот, эмоционально махал руками. Короче говоря, он показал всем свою бунтарскую детскую натуру:) Журналисты издания People даже посвятили ему видеоролик.

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Королева Елизавета, несомненно, была звездой Платинового юбилея, но принц Луи также имел свою часть *моментов*, – подписали видео.

Также в Сети уже можно увидеть множество мемов или просто забавных фото с принцем Луи. Очевидно, он стал любимчиком миллионов и все из-за своего баловства.

Про мальчика уже создают мемы

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Неугомонный принц Луи радует свою маму

Луи вместе с семьей на королевском балконе / Фото: instagram.com/weddedwonderland

Отметим, до знакомства с принцем Луи на празднике в честь Ее Величества многие думали, что королевские дети чем-то отличаются от других. Но правнук Елизаветы II развенчал этот миф.

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Кстати, Луи многим стал напоминать его дядю принца Гарри в детстве. Сын леди Ди тоже был бунтарем. Возможно, мальчик унаследовал характер герцога Сассекского:)

Принца Луи сравнивают с принцем Гарри в детстве

В Сети так выражают свое восхищение принцем Луи:

Это сам принц Гарри.

4-летний ребенок ведет себя как 4-летний! Люблю это видеть! Королевские особы такие же, как мы! Лол.

Приятно видеть, что он просто обычный ребенок.

Я счастлива видеть принцессу Кейт, которая сохраняет спокойствие и заботится о своих детях, вне зависимости от титулов.

Скриншот Instagram

Напомним, что во время празднования юбилея королевы очаровали публику также другие дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принцесса Шарлотта и принц Джордж не сдерживали эмоций и вели себя, как и все обычные дети.

Кстати, после торжественных мероприятий принц Гарри и Меган Маркл показали редкое фото подросшей дочери Лилибет, которая праздновала свой первый день рождения в кругу королевской семьи.