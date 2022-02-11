Как выглядел папа Наташи Королевой – сестра певицы показала редкое фото

Сестра Наташи Королевой показала редкое фото папы / Фото: Instagram

Наташа Королева всегда с удовольствием рассказывает о семье, но о папе певицы не так много информаций. Вчера Владимиру Порывай исполнилось бы 82 года. Ирина Осауленко решила почтить память отца, опубликовав фото из семейного архива.

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Папочка Вова! Архипович!Помним и любим! Вечная память! Рано ты ушел от нас!

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В комментариях отметилась и Наташа Королева.

Скриншот: Instagram

Владимир Порывай был хормейстером академического хора. Он всегда и во всем поддерживал своих дочек. Отец певицы около 10 лет боролся с лейкемией, но болезнь оказался сильнее. Он умер в 1993 году.

Наташа Королева с мамой, папой и сестрой / Фото: vokrug.tv/

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Напомним, после смерти мужа мама Наташи Королевой переехала жить в Майами, где спустя время вышла замуж за мигранта Игоря Эльперина.

Мама Наташи Королевой с супругом / Фото: instagram.com/mama_luda_star

Ранее мы рассказывали, как сейчас выглядит племянник Наташи Королевой, который живет в США.