Как выглядит 17-летний сын Джанабаевой и Меладзе – певица показала редкое фото

Альбина Джанабаева опубликовала редкое фото со старшим сыном / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе предпочитают не обсуждать личную жизнь и семью в интервью. Лишь изредка пара может рассказать о своих детях, а тем более показать их в Instagram. Но в День матери, который в России отмечали вчера, экс-солистка "ВИА Гры" опубликовала редкое фото с 17-летним сыном.

Мой малыш, – подписала она снимок в Instagram.

Альбина Джанабаева показала, как сейчас выглядит старший сын Константин / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

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В комментариях многих умилило фото мамы с сыном.

"Ой такой взрослый Костя и красивый как родители. С праздником вас, Альбиночка"

"Ничего себе Малыш. Большой какой"

"Какой Константин взрослый и очень красивый"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, экс-солистка "ВИА Гры" Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе состоят в браке с 2014 года. У звездной пары есть два сына — Константин, который родился в 2004 году и Лука, появившийся на свет в 2014 году. В этому году у Альбины и Валерия родилась дочка Агата. Кроме того, у певца есть трое дочерей от первого брака. Известно, что дочки Меладзе не общаются с Джанабаевой.

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