Анастасию Заворотнюк сильно изменил рак: в Сеть слили фото актрисы

В Сети появилось первое Анастасии Заворотнюк после болезни / Фото: kp.ru

Уже три года ходят разные слухи о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак головного мозга. Поговаривают, что актриса после химиотерапии изменилась до неузнаваемости. Все это время в Сети не было новых снимков звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Однако на днях издание kp.ru опубликовало материал о долгах мужа актрисы за превышение скорости.

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В статье было добавлено фото Петра Чернышева с камер наблюдения. Рядом с фигуристом сидит женщина. Как предположил Telegram-канал "НеМалахов", на снимке Анастасия Заворотнюк.

В Сети предполагают, что на пассажирском сидении Анастасия Заворотнюк / Фото: kp.ru

К слову, Жанна Фриске, у которой был тоже диагностирован рак мозга, выглядела похоже.

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Жанна Фриске во время болезни / Фото: starhit

Жанна Фриске с семьей / Фото: Instagram

Что известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк уже третий год борется с онкологическим заболеванием – у актрисы глиобластома. В 2019 году актриса проходила курс лечения в Германии. В немецкой клинике ей сделали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли. После операции актриса вернулась в Россию и продолжила лечение. Известно, что сейчас Анастасия Заворотнюк находится в своем загородном доме и получает необходимую помощь от врачей.

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Ранее дочь Анастасии Заворотнюк взбесил вопрос, есть ли у ее мамы шанс выжить.