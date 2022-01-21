Как выглядят родители Ани Лорак? Подборка душевных архивных фото

Публикуем архивные фото артистки с семьей / Фото: Instagram

Певицу Ани Лорак либо любят, либо ненавидят. Но вряд ли есть к ней равнодушные, учитывая регулярность ее появлений на страницах прессы в связи с поступками или заявлениями. Она достаточно откровенна с публикой, хотя самые сокровенные вещи оставляет при себе. Каролина мало говорит о личной жизни, не хайпит на отношениях, а также редко демонстрирует кадры с родными, хотя всегда с большой теплотой о них отзывается в своих многочисленных интервью. Удовлетворяя читательский интерес, публикуем архивные фото Ани Лорак с родителями, которые мало кто видел.

Ани Лорак поддерживает теплые отношения с родственниками / Фото: instagram.com/anilorak

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Ани Лорак: архивные фото с родными

Напомним, Ани Лорак (Каролина Куек – настоящее имя артистки, прим.ред) родилась 27 сентября 1978 года в небольшом городе Кицмань Черновицкой области. У нее было два старших брата: Сергей и Игорь, а затем появился младший братик Андрей.

Ани Лорак с мамой и братьями

Отец Лорак – Мирослав Иванович Куек. Он закончил музыкальное училище по специальности дирижер и филологический факультет Черновицкого университета, работал журналистом.

Родители Ани Лорак

Мама артистки – Жанна Васильевна Линькив. Она работала диктором на местном радио и была местной знаменитостью.

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К сожалению, семья Каролины распалась. Развод родителей состоялся еще до ее рождения, и этот факт во многом определил дальнейшую судьбу будущей артистки.

Будущая певица в детстве

В 90-х семья Лорак переехала в Черновцы, где маме артистки предложили вакансию диктора. Они жили очень бедно. Им удалось купить маленький дом, где была всего лишь одна комната и кухня, а все удобства и вода были на улице. Поначалу у семьи не было даже мебели, в доме не было тепла. А зарплаты женщины не хватало даже на еду. Будущая звезда также регулярно донашивала вещи старших братьев. А когда в 1985 году в семье появился новорожденный Андрей, маме пришлось отдать Игоря и Каролину в интернат. Об этом периоде Ани Лорак всегда с болью рассказывает в интервью.

Иногда к ней в интернат приезжал отец, привозя подарки или просто радуя походом за игрушками. Он предлагал детям переехать к нему, но те боялись обидеть маму.

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Ани Лорак в период становления как артистки

Как признавалась позже артистка, несмотря на все невзгоды и тяготы, она не обижалась на родителей, а всегда входила в их положение. Она знала, что ее любят и о ней заботятся.

Несмотря ни на что, артистка очень любит своих родителей

В 1987 году в жизни Лорак произошла трагедия: ее любимый старший брат Сергей погиб в Афганистане. Теперь, как говорит артистка, это ее ангел-хранитель.

Певица с братьями

В интервью артистка не раз признавалась, что сейчас она очень близка со своими братьями, старается им во всем помогать, равно как и они ей.

Ани Лорак с отцом в день своей свадьбы

Отец артистки работает в районной газете "Вiльне життя". С 1998 года женат на поэтессе Сильвии Заец, которая является дальней родственнице писательницы Ольги Кобылянской. Мама проживает в Черновцах.

Певица с дочкой Софией и мамой

Артистка не обижается на родных за тяжелое детство

И хотя видятся родные люди редко, но отношения у них очень теплые.

Семья артистки в самый трогательный день

Мы с нетерпением ждем новые фото Ани Лорак с семьей.

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