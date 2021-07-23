Как звучит новая песня Тины Кароль и KAZKA: в соцсетях появился фрагмент

Тина Кароль удивляет своих поклонников не только песнями из нового и непохожего на все остальные альбома, но и неожиданными коллаборациями с другими украинскими артистами

Тина Кароль и KAZKA выпустят совместную композицию / Фото: instagram.com/kazka.band, instagram.com/tina_karol

Релиз песни назначен на 13 августа – именно в этот день поклонники Тины Кароль и KAZKA смогут услышать композицию "Зірочка" полностью. А пока фаны могут прослушать лишь фрагмент из будущей песни.

Видео появилось на одной из фан-страниц Тины Кароль в Instagram. Тина и KAZKA спели песню на сцене концерта "Вечер премьер с Екатериной Осадчей".

Эта коллаборация не стала первой ни для Тины, ни для KAZKA. Кароль уже пела со многими артистами, включая мировых звезд – Snoop Dogg и, конечно же, Дана Балана. У группы KAZKA также есть опыт совместных релизов – например, с украинским артистом ALEKSEEV и швейцарской группой Kadebostany.