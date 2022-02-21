Какая малышка! 56-летняя Синди Кроуфорд показала свое детское фото

Синди Кроуфорд показала свое детское фото / Фото: instagram.com/cindycrawford

Американская супермодель отпраздновала свой 56-й день рождения 20 февраля. В честь праздника Синди Кроуфорд решила продемонстрировать своим поклонникам фото из личного архива.

Своим детским снимком супермодель поделилась в своем Instagram-аккаунте. На нем малышка Синди в платьице и с косичками радостно сидит рядом с огромным именинным тортом.

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Под фото Кроуфорд решила написать небольшое послание для "маленькой Синди" и дать ей совет.

Я бы посоветовала ей быть добрее к себе, относиться к себе так, как она относится к своим друзьям. Я бы сказала ей, что все нервничают в новых ситуациях, и иногда нужно просто притворяться, пока не получится. Я бы сказала ей, чтобы она не боялась выставить себя дурой — танцевать, петь и т. д. — даже если она не очень хороша в этом. Смейся как можно больше. Будь уязвима. Рискни показать свою истинную сущность людям, которых любишь, — награда того стоит. Практикуй благодарность. Продолжай расти, учиться и становиться… жизнь — это благословение! – обратилась к маленькой себе супермодель.

Все фолловеры супермодели были тронуты таким милым фото и нежным обращением Кроуфорд к самой себе. Под публикацией друзья и поклонники написали сотни поздравлений с днем рождения.

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