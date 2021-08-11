Какие необычные требования Пугачева выдвинула во время съемок первого клипа с Галкиным

Как проходили съемки клипа Аллы Пугачевой и Максима Галкина на песню "Будь или не будь" / Фото: instagram.com/allapugacheva_prima, Скриншот из YouTube

Когда Алла Пугачева и Максим Галкина начали встречаться, никто не верил в их союз, считая это лишь временной интрижкой. Тем не менее пара вместе уже 20 лет. Режиссер первого совместного клипа Пугачевой и Галкина на песню "Будь или не будь" Ирина Миронова вспомнила о необычных требованиях певицы к сюжету видеоработы.

Пугачева хотела, чтобы у них с Галкиным были абсолютно равноправные роли в клипе.

Это должен быть равноправный союз, ничего не предполагающий, абсолютно равноправный, – рассказала Миронова в интервью для Lenta.ru

В клипе Пугачева решила уйти от привычного своего образа и решила экспериментировать с имиджем. На певицу надели черный парик с прямой челкой и выбелили ей лицо.

Она была кем-то между гейшей и главой японской мафии, ровно такую же роль я дала Галкину. В это мы играли – что это два равноправных мега-босса. А что там с ними дальше будет – противостояние, кокетство, и чем это закончилось, – сказала режиссер клипа.

Кроме этого Пугачева отвергла первоначальный сценарий, где герой Галкина должен был погибнуть при взрыве машины.

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