Каким мы запомним друга Кэрри – Стэнфорда Блэтча. 7 трогательных фото из Секса в большом городе

Умер Уилли Гарсон - исполнитель роли Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе" / Фото: Getty Images, Pinterest

Сегодня ушел из жизни 57-летний актер Уилли Гарсон – исполнитель роли друга-гея Кэрри Бредшоу и ее подруг, Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе".

Кроме остроумного и, порой, необычного юмора, его персонаж радовал зрителей экстравагантным стилем. Без Стэнфорда Блэтча трудно представить этот культовый сериал и так случилось, что Уилли Гарсон все таки успел сняться в продолжении проекта.

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За свою карьеру Уилли Гарсон сыграл более 75 ролей в кино и на телевидении. Также Уилли появился в сериалах "Белый воротничок", "Друзья", "Твин Пикс", "Секретные материалы", комедии "День сурка", "Быть Джоном Малковичем". Но до сих пор самой главной ролью жизни актера остается Стэнфорд Блэтч в "Сексе в большом городе. В семи трогательных кадрах предлагаем вспомнить, каким был Уилли Гарсон в амплуа Стэнфорда.

Актер Уилли Гарсон и Сара Джессика Паркер снимают сцену возле церкви Святого Марка в Ист-Виллидж, в Нью-Йорке (2003 год) / Фото: Getty Images

Уилли Гарсон, Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл и Синтия Никсон на съемках третьего сезона сериала "Секс в большом городе" / Фото: Getty Images

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Стэнфорд Блэтч в сериале "Секс в большом городе" / Фото: Pinterest

Кэрри Бредшоу и Уилли Гарсон / Фото: Getty Images

Уилли Гарсон в роли Стэнфорда Блэтча / Фото: Pinterest

Сара Джессика Паркер и актер Уилли Гарсон за кадром на съемках сериала "Секс в большом городе" в 2007 году в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер и Уилли Гарсон на съемках продолжения "Секса в большом городе" / Фото: Getty Images

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