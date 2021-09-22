Каким мы запомним друга Кэрри – Стэнфорда Блэтча. 7 трогательных фото из Секса в большом городе

Умер Уилли Гарсон - исполнитель роли Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе" / Фото: Getty Images, Pinterest
Сегодня ушел из жизни 57-летний актер Уилли Гарсон – исполнитель роли друга-гея Кэрри Бредшоу и ее подруг, Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе".
Кроме остроумного и, порой, необычного юмора, его персонаж радовал зрителей экстравагантным стилем. Без Стэнфорда Блэтча трудно представить этот культовый сериал и так случилось, что Уилли Гарсон все таки успел сняться в продолжении проекта.
За свою карьеру Уилли Гарсон сыграл более 75 ролей в кино и на телевидении. Также Уилли появился в сериалах "Белый воротничок", "Друзья", "Твин Пикс", "Секретные материалы", комедии "День сурка", "Быть Джоном Малковичем". Но до сих пор самой главной ролью жизни актера остается Стэнфорд Блэтч в "Сексе в большом городе. В семи трогательных кадрах предлагаем вспомнить, каким был Уилли Гарсон в амплуа Стэнфорда.
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