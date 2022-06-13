Какой сладенький! Квиткова и Добрынин поделились забавными кадрами маленького сына (фото)

Никита Добрынин и Даша Квиткова показали сына в его маленький праздник / Фото: instagram.com/kvittkova
Никита Добрынин и Дарья Квиткова в июле 2021 года впервые стали родителями. Звезды почти сразу показали фото новорожденного Льва в соцсети. В общем, молодые родители часто рассказывают фанам о своей семейной жизни, а также показывают милые фото сына.
Сегодня Квиткова и Добрынин опубликовали в Instagram серию милых фотографий мальчика по случаю его праздника – Льву сегодня исполнилось 11 месяцев.
11 месяцев самой чистой, светлой и сильной любви к нашему сыну. Самый-самый в квадрате. Р.S. уже можно начинать обратный отсчет до года?, – подписала кадры блогерша.
Вы только посмотрите, какой милашка! Глаз не отвести:)
Наверное, здесь Лев играет роль космонавта.
А вот портрет маленького Льва.
Очевидно, звездные родители стараются максимально уделять внимание своему сыну. И, судя по всему, Лев очень любит фотографироваться:)
Фанаты в восторге от таких атмосферной снимков. Некоторые даже назвали мальчика маленьким похитителем женских сердец:)
- Сладкая булочка.
- Время летит невероятно быстро. Он такой сладенький.
- Такой красавчик.
- Я не понимаю, как Лев может одновременно быть очень похожим и на тебя и Никиту, но оно так и есть.
- Маленькая мамина копия. Красавчик. Такой маленький, а уже разбивает женские сердца.
Кратко о Квитковой и Добрынином
За историей развития отношений Даши и Никиты наблюдала почти вся страна. Они стали первой парой реалити "Холостяк", у которой сложились отношения, и победительница вышла замуж за главного героя! 12 августа 2020 года парочка устроила торжественную свадебную церемонию, а 13 июля следующего года у них родился первенец Лев.
Напомним, в начале полномасштабной войны главный герой "Холостяк-9" и ведущий Никита Добрынин вступил в ряды теробороны.