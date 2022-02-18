Kalush Orchestra неофициально подтвердили свое участие в Евровидении-2022

Kalush Orchestra готовы поехать на Евровидение / Фото: "Сегодня"
После отказала Алины Паш от участия в Евровидении, "Суспільне" предложили группе Kalush Orchestra представлять страну на вокальном конкурсе в Европе.
Сейчас проводятся дополнительные переговоры и обсуждение участия музыкантов, а фанаты затаив дыхание ждут решение компании и коллектива.
Однако в интервью с Сергеем Притулой фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк заявил, что согласны принять предложение "Суспільного" и поехать в Турин.
Несмотря на конфликт с вещателем, который будет ответственным за подготовку артистов, Псюк уверяет, что их выступление на европейской сцене будет достойным.
Я могу сказать, что мое хорошее выступление не зависит от "Суспільного". Я рад, что Евровидение в Италии организовывает не "Суспільне". Я буду представлять Украину, а не "Суспільне", – заявил в радиоэфире исполнитель.
Свой официальный ответ группа и представители "Суспільного" намерены озвучить 18 февраля, когда будут подписаны все необходимые документы.
Напомним, после результатов Нацотбора группа обвиняет организаторов в фальсификации результатов зрительского голосования.
В целом национальный отбор 2021 года можно назвать самым скандальным в истории отборов в Украине. Раньше мы собрали все громкие курьезы вокального конкурса в одну подборку.