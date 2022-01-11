Каменских в леопардовом бикини показала секси-формы: "Ох уж эта привычка трусы до ушей натягивать"

Настя Каменских в купальнике похвасталась сексуальными формами. / Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских любит радовать поклонников эффектными и пикантными образами. То она появится в кадре в блестящем лифчике и мини-шортиках, а это хвастается леопардовым бикини и брюками с принтом "зебра".
Как известно, на зимние каникулы певица вместе с Потапом и подружками отправилась в теплую страну. В Мексике артистка устроила себе фотосет на пляже в соблазнительной одежде.
Так, Каменский позировала в раздельном купальнике с ярким принтом на завязках и черно-белых брюках из легкой ткани.
Как видно на фотографиях, звезда специально расстегнула ширинку на штанах и продемонстрировала сексуальную фигуру, соблазнительно позируя.
Свой пляжный образ знаменитость дополнила черной стильной шляпой и очками квадратной формы. Такие аксессуары сделали ее look максимально эффектным.
Но такие секси-кадры оценили далеко не все подписчики Каменских. А некоторые даже раскритиковали ее фигуру и стиль:
- Красивая женщина, но эта страсть, натягивать плавки на уши, портит все.
- Шикарная, но талии нет.
- Упс...штаны снова сьезжают.
- Тумба-юмба.
- Трусы можно и на грудь натянуть, а то как-то низко.
- Ох уж эта привычка трусы до ушей натягивать.
Отметим, что ранее Каменских опубликовала еще два новых фото из Мексики: на одном она позирует в прозрачном полосатом платье, под которым купальник с цветочным принтом, а на другом – в мини-шортах и топе с завязкой.
Напомним, на Новый год Каменских очаровала горячим праздничным образом, который выглядит откровенным и в то же время элегантным.