Каменских в шикарном платье озадачила поклонников новым фото: Что с рукой?

Настя Каменских опубликовала фото в шикарном платье / Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских, которая ранее снялась без бюстгальтера, опубликовала фото в шикарном наряде. Артистка разместила в Instagram два снимка и попросила у подписчиков выбрать лучший.
Поклонники Насти оценили ее яркий образ, но особо внимательные заметили, что на одном из фото что-то не так. Фанаты Каменских обратили внимание на отражение в зеркале позади Насти – поза певицы и ее силуэт в зеркале отличаются. Поклонников артистки озадачил этот момент. Кто-то предположил, что в отражении запечатлена другая девушка, не попавшая в кадр.
Настя Каменских озадачила поклонников новым фото в платье / Фото: instagram.com/kamenskux
Свои комментарии по поводу "мистического отражения в зеркале" поклонники Насти оставили под фото:
- Отражение сзади в зеркале? Странное.
- Только я смотрю на отражение и не понимаю, что с рукой?
- На первой отражение в зеркале не такое, как ты позируешь.
- Мистика!
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