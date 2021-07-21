Каменских в шикарном платье озадачила поклонников новым фото: Что с рукой?

Певица опубликовала фото в платье и попросила выбрать, какой снимок лучше. Но фанаты Насти обратили внимание на другой момент на фото – их озадачило отражение в зеркале

Настя Каменских опубликовала фото в шикарном платье / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских, которая ранее снялась без бюстгальтера, опубликовала фото в шикарном наряде. Артистка разместила в Instagram два снимка и попросила у подписчиков выбрать лучший.

Поклонники Насти оценили ее яркий образ, но особо внимательные заметили, что на одном из фото что-то не так. Фанаты Каменских обратили внимание на отражение в зеркале позади Насти – поза певицы и ее силуэт в зеркале отличаются. Поклонников артистки озадачил этот момент. Кто-то предположил, что в отражении запечатлена другая девушка, не попавшая в кадр.

Настя Каменских озадачила поклонников новым фото в платье / Фото: instagram.com/kamenskux Реклама

Свои комментарии по поводу "мистического отражения в зеркале" поклонники Насти оставили под фото:

Отражение сзади в зеркале? Странное.

Только я смотрю на отражение и не понимаю, что с рукой?

На первой отражение в зеркале не такое, как ты позируешь.

Мистика!

Скриншот: Instagram