Канал Украина приступил к работе над вторым сезоном гипершоу "Маска" – чего ждать зрителям

Несменным остается и ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Задача зрителей и звездных детективов проекта – угадать личности тех, кто спрятан за масками, но они сделают все возможное, чтобы до последнего остаться нерассекречеными.

Первый сезон грандиозного шоу "Маска" на канале "Украина" стал настоящей сенсацией на украинском телевидении. Каждую субботу вся страна собиралась у экранов телевизоров, чтобы попытаться разгадать главную тайну проекта – кто же скрывается под удивительными костюмами.

Создатели гипершоу обещают – второй сезон "Маска" будет еще более зрелищным и загадочным, ведь для зрителей готовят новые сюрпризы.

Директор Департамента развлекательных проектов канала "Украина" Анатолий Сябро комментирует это так:

Второй сезон "Маска" с нетерпением ждут не только наши зрители, но и мы – создатели проекта. Продолжение подобных успешных шоу – это всегда вызов, с которым мы, я уверен в этом, успешно справимся.

Злата Огневич / Фото: телеканал "Украина"

В новом сезоне зрители познакомятся с двадцаткой абсолютно новых героев. Один из них будет сделан по мотивам эскиза рисунка маленького телезрителя. Весной канал "Украина" объявил о конкурсе идей, в котором каждый мог предложить свои варианты фантастических образов и прислать создателям проекта рисунки костюмов. Организаторы проекта получили более 1000 оригинальных идей, одна из которых станет персонажем шоу "Маска".

Над сценическими номерами будут продолжать работать сразу 4 топовых украинских режиссера-постановщика:

Константин Томильченко.

Александр Братковский.

Ярослав Губский.

Сергей Гуман.

Они уже разрабатывают самые впечатляющие и захватывающие постановки. Музыкальный продюсер проекта Сергей Грачев вместе со звездами подбирает песни для второго сезона. Несменным остается и ведущий шоу Владимир Остапчук.

Владимир Остапчук в костюме Химеры / Фото: телеканал "Украина"

Второй сезон шоу и свое участие Владимир прокомментировал так:

Когда будет второй сезон "Маска"?" – один из самых популярных вопросов в моем Инстаграм. Мне и самому не терпится познакомиться с новыми участниками и снова включиться в эту невероятную игру. Я знаю, что все ждут от меня новых образов, и это остается интригой даже для меня.

Ведущий рассказал, что продюсеры спрашивают его готов ли он к новому сезону:

Что-то мне подсказывает, что это будет очень неожиданно и не менее ярко, чем в первом сезоне гипершоу "Маска".

А вот будут ли изменения в составе звездных детективов и художников по костюмам – канал "Украина" пока держит в тайне. Но уже совсем скоро зрители познакомятся с первой маской второго сезона – этот образ будет очень неожиданным и оригинальным.

Как прошло выступление первого участника шоу "Маска" – смотрите видео:

Как сообщалось ранее, телеканал "Украина" уже начал работу над вторым сезоном гипершоу "Маска".