Канал "Украина" – телеканал №1 в январе

Канал "Украина" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По аудитории 18+, вся Украина*, доля канала "Украина" достигла 11,43%, рейтинг – 2,23%. По аудитории 18+ (50 тыс.+)**, доля – 11,12%, рейтинг – 2,03%. По аудитории 4+ ("Вся Украина")***, доля – 10,91%, рейтинг – 1,95%.

В январе телеканал "Украина" подарил зрителям громкие премьеры, яркие обновления любимых проектов, новые лица и уютную атмосферу новогодних праздников вместе со звездами наших концертов и шоу, топовых сериалов и фильмов. Традиционно высокое внимание зрителей удерживали также информационные, публицистические и социальные проекты канала.

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Лидерами своих слотов по широким аудиториям (*/**/***) были премьерные сериалы прайма и мини-сериалы выходного дня, новости "Сегодня", информационно-аналитический еженедельник "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою", главное социальное ток- шоу страны "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым, публицистический проект Елены Кот "Головна тема".

В январе на канале "Украина" состоялся ряд успешных премьер. В прайм-тайм будних стартовала медицинская драма "Надежда" (Film.ua). Историю талантливого врача с неустроенной личной жизнью, которой придется пройти сложный путь, обрести уверенность в себе и раскрыть свой талант, уже посмотрели более 9 млн. украинцев. В январе сериал "Надежда" был безоговорочным лидером своего тайм-слота, доля смотрения, по аудитории 18+, вся Украина составила – 16,55%, рейтинг – 6,02%. Премьерные мини-сериалы выходного дня также вошли в топ проектов января. Аудитория мелодрам "Птица в клетке" (Film.ua) и "Простить себя" (Filmstream) составила по 5 млн. зрителей каждой***. Доля "Птицы в клетке" составила – 16,62%, рейтинг – 6,49%, по аудитории 18+, вся Украина; "Простить себя" – доля 15,76%, рейтинг 6,16%. 31 января в эфире канала "Украина" стартовал остросюжетный сериал "Водная полиция" (SPACE Production). Премьерные эпизоды уже получили лидерство в своих слотах, их посмотрели более 3,6 млн украинцев***.

Также 31 января зрители встретились с обновленным информационно-развлекательным шоу "Ранок з Україною", к звездным ведущим Лилии Ребрик, Григорию Герману и Анатолию Анатоличу присоединились Ирина Хоменко и Александр Шадров. В этот день аудитория проекта составила 1,2 млн украинцев***. Общая аудитория "Ранку з Україною" в январе достигла 5,7 млн. зрителей.

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Самым популярным социальным ток-шоу на украинском телевидении традиционно остается "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым. По аудитории 18+, вся Украина, доля составила – 17,79%, рейтинг – 7,58%. Резонансные истории от Алексея Суханова не оставили безразличными 9,85 млн зрителей***.

Стабильно высокую долю просмотра канала "Украина" обеспечили новости "Сегодня". В частности, доля праймовых выпусков новостей "Сегодня", по аудитории 18+ (вся Украина), составила 12,31%, рейтинг – 4,93%. В целом, аудитория новостей "Сегодня" в январе составила 16 млн. зрителей***. Лидером января среди информационно-аналитических еженедельников по широким аудиториям */**/*** стали выпуски "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою". По аудитории 18+ (вся Украина), доля – 14,69%, рейтинг – 6,57%.

Также высоким зрительским вниманием пользовались резонансные проекты "Головна тема. Перезавантаження" с Еленой Кот, аудитория в январе – 5,9 млн. зрителей, и "Свобода слова Савика Шустера", аудитория – 5 млн. зрителей.

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За первую декаду нового года праздничную атмосферу любимых концертов и шоу канала "Украина" – "Новогодняя маска", "Привет, 20-е!", "Фантастическая ночь на канале "Украина", "Великий новогодний концерт", "Новогодний концерт", – с каналом разделили более 9 млн. зрителей.