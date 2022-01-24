Канье Уэст делает из своей новой девушки копию Ким Кардашьян (фото)

Канье Уэст все чаще появляется на публике с Джулией Фокс / Фото: Getty Images
В начале января стало известно, что Канье Уэст нашел замену Ким Кардашьян. Рэпер встречается с актрисой Джулией Фокс. Впервые пару заметили в одном из ресторанов Майами.
Джулия Фокс родом из Италии. Она стала известной после того, как исполнила одну из главных ролей в "Неограненных драгоценностях" братьев Сафди.
За работу в этом фильме она даже была номинирована на премию Breakthrough Actor Award на Gotham Awards в 2019 году.
Коме того, Джулия работала доминатрикс, снималась для Playboy и сняла фильм про секс-трафик в Неваде.
На днях Джулия появилась вместе с Канье в Париже. Парочку то и дело фотографировали на разных ивентах в рамках Недели моды. Фокс и Уэст с удовольствием позировали папарацци, держались за руки и обнимались.
Джулия – новая Ким?
Как только 31-летняя Фокс оказалась в компании известного рэпера, тут же поменяла свой привычный стиль. Ранее актриса предпочитала элегантные и откровенные наряды, а теперь ее луки все больше соответствуют стилю Канье.
Более того, глядя на последние фото Джулии с Уэстом, возникает ассоциация с Ким Кардашьян.
Актриса использует латекс, тотал-луки, одевается эпатажно как для себя, но вполне привычно, как для бывшей Уэста.
Напомним, что до встречи с Канье Уэстом звезда семейства Кардашьян тоже выглядела "просто", как для селебрити, а после стала иконой стиля и желанной гостьей на всевозможных красных дорожках.
Можно ли сказать, что с легкой руки рэпера Джулия Фокс станет новой фэшн-звездой – покажет время. А пока что остается наблюдать за ее трансформацией, которая определенно началась.