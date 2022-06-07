Кароль, MONATIK, Джамала и другие звезды о войне с РФ – где смотреть марафон "Голоса свободных"

Самый масштабный марафон на поддержку Украины / Фото: vogue.ua

7 июня в 15:00 начнется марафон "Голоса свободных раздаются на весь мир" в поддержку проекта Vogue UA. Звездные гости и ведущие Тина Кароль и Олег Панюта объединят страну в одном эфире канала "Украина 24".

Марафон, инициированный Vogue UA – VOICESOFNATION – "Голоса свободных" – это социально-культурный проект с участием артистов, направленный на продвижение украинской песни и поэзии и поддержку нашей страны в мире. В рамках проекта будут собраны средства на восстановление памятников, пострадавших из-за российской агрессии.

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Посмотреть прямой эфир с командой Vogue UA и звездными участниками проекта #VOICESOFNATION – 2-часовой телемарафон "Голоса свободных" можно на YouTube-канале "Украина 24". Артисты расскажут о своем участии в проекте и о том, как музыканты поддерживают Украину.

Среди героев проекта – самые известные украинские артисты: Джамала, ONUKA, MONATIK, Макс Барских, Нина и Тоня Матвиенко, Юлия Санина и другие. В рамках проекта #VOICESOFNATION они выбрали особые для себя стихи и народные песни: например, Джамала исполнит народную песню "Сіно моє сіно", а ONUKA сыграет на свирели мелодию "Cоловейко".

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Проект одновременно будет транслироваться на всех площадках Vogue UA – сайте, Youtube-канале, Facebook и Instagram.