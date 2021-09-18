Холостячка-2: что известно обо всех участниках нового сезона

Участники "Холостячка-2": что о них известно / Фото: СТБ, Коллаж: Сегодня
Все участники "Холостячки-2" пытались удивить Злату Огневич и сделать так, чтобы певица запомнила их надолго. Но не всем удалось это сделать.
Предлагаем узнать побольше о тех участниках, которые получили бутоньерку от Златы на первой Церемонии роз.
Олег Борзенко
Олегу 29 лет, он начальник патрульной полиции в Кременчуге. Его родители проживают в Мариуполе. Есть младшая сестра, которая работает хореографом в Китае.
До 25 лет был бухгалтером, но позже решил сменить сферу деятельности и стал полицейским. Женат не был. Мастер спорта по боксу, любит активные виды спорта.
Дмитрий Шевченко
Дмитрию 37 лет, он из Львова. Родители и брат проживают в Кропивницком. Дмитрий владеет клининговой компанией, также есть строительная компания, которая занимается постройкой домов и ремонтами во Львове.
Был женат, встречался со своей будущей супругой полтора года. Спустя полгода после свадьбы пара решила расстаться.
Дмитрий много времени проводит в спортзале. Прошел Путь Сантьяго (паломническая дорога из Франции в Испанию).
Олег Плахотнюк
Олегу 41 год, он из Хмельницкого. Мужчину вырастили его бабушка с дедушкой, так как у родителей не было финансовой возможности растить двоих детей. Сейчас Олег почти не общается с ними и братом.
Владеет торговой организацией, которая занимается закупкой и перепродажей тары и упаковок. Благодаря этому бизнесу открыл свой спортзал, где кроме клиентов занимаются и обучаются будущие фитнес-тренеры.
Бывший профессиональный игрок в регби, мастер спорта по регби, вице-президент Федерации регби Украины, вице-президент Федерации регби в Хмельницком и президент Федерации пляжного регби Украины.
Был дважды женат. На первой супруге женился, учась на первом курсе университета, прожили вместе четыре года. Со второй супругой познакомился в спортзале, есть общая дочь – 10-летня Милана. После второго брака были еще одни длительные отношения, в которых у Олега родилась вторая дочь.
Мужчина поддерживает теплые отношения со второй супругой и еще одной экс-возлюбленной, а также полностью обеспечивает их и детей.
Игорь Присяжнюк
Игорю 36 лет, он из Киева. У мужчины хорошие отношения с семьей. С младшим братом имеют общий бизнес – магазин, где можно приобрести или взять в аренду каяки и сап-борды.
Работает детским персональным тренером по плаванию. Нередко тренирует младенцев и детей с диагнозом ДЦП. Игорь – мастер спорта по плаванию, многоразовый чемпион Украины. Был членом сборной Украины по плаванию.
Женат не был. Любит кататься на сноуборде, сап-борде и ходить в походы.
Евгений Селютин
Евгению 29 лет, он из Днепра. Владелец двух IT-компаний. Первая занимается подбором IT-шников для европейских фирм, вторая – разработкой сайтов и приложений. Также владеет помещением в центре Днепра, которое сдает в аренду под магазины и офисы, и пивной бар.
Женат не был. Любит бои без правил, минифутбол и игру в "Мафию".
Илья Закорецкий
34-летний Илья – из Полтавы. Рано женился, стал отцом. Позже развелся, но поддерживает хорошие отношения с экс-супругой и регулярно видится с дочкой. Илья владеет сетью интернет-магазинов кожаных изделий.
Увлекается путешествиями, спортзалом и велопрогулками.
Павел Богда
Павлу 30 лет, он родом из Днепра. В 17 лет переехал в Киев за любимой девушкой. В итоге они расстались.
Богда – каскадер-универсал. Чаще всего дублирует главных героев, например, в таких проектах, как "Крепостная", "Безславні кріпаки". Дважды снимался в Болливуде. Женат не был.
Роман Свечкоренко
Роману 32 года, он из Киева. Четыре года занимается психологией. Считает себя специалистом в сфере женского счастья и собирается занять место Лабковского. Ездит в туры по городам, собирает залы, продает онлайн-курсы и мастер-классы. Почти блогер-миллионник – сейчас на страницу Романа в Instagram подписано более 900 тысяч человек.
Был женат 10 лет, есть дочь.
Винченцо Дулепа
Винченцо 31 год. Это его настоящее имя, которое дал ему отец, мечтавший назвать сына в честь основателя компании Ferrari.
Парень родом из Чернигова, уехал в Лондон, где работал официантом, на стройке и барменом. Позже открыл свой ресторан в столице Великобритании. Был женат.
Андрей Хверткевич
Андрею 37 лет, он родом из Днепра. Отец умер. Младший брат руководит IT-компанией Андрея. Мама также задействована в семейном бизнесе. Хорошие отношения с семьей.
Бизнесмен, владеет IT-компанией. Несколько лет назад решил зимовать в теплых странах. Места проживания меняет каждые 4-6 месяцев: Гавайи, Лос-Анджелес, Таиланд и т.д.. Поскольку из Украины летать неудобно, сейчас его постоянная точка – Майами. Оттуда перемещается по миру – до ста перелетов в год. Но перед стартом съемок проекта переехал жить в Мексику.
Чемпион Украины и США по фридайвингу.
Васко Младенов
Васко 31 год, он родом из Болгарии. Профессиональный теннисист. С 16 лет выступает на высоком профессиональном уровне. Постоянный участник мировых турниров. Трехкратный чемпион Болгарии. Член сборной Болгарии.
Сейчас Васко продолжает участвовать в соревнованиях, он также начал тренерскую карьеру.
Максим Тарапата
Максиму 32 года. Родился и вырос в Киеве в семье звукорежиссеров, которые обслуживают эстраду.
Уехал в Китай сразу после школы. В 2010 году там проходила международная выставка, Макс мечтал туда попасть и стучал во все консульства и посольства. На втором курсе у него в подчинении было уже 40 человек. Впоследствии открыл собственную экспортно-импортную компанию.
Последние серьезные отношения чуть не закончились свадьбой – девушка сначала согласилась стать супругой Макса, но позже изменила свое решение.
Роман Васильев
Роману 33 года, он из Николаева. С 2009 года – практикующий стоматолог. До 2018 года работал в Николаеве, позже переехал в Киев. До сих пор продолжает свою практику в родном городе. Мечтает в будущем открыть собственную частную стоматологическую клинику в Киеве.
Влад Ясько
Влад – самый младший участник "Холостячки", ему 25 лет. Несмотря на возраст, у Влада уже есть свой успешный бизнес – учебный курс по Instagram-продвижению, а также учебный онлайн-курс для SMM-менеджеров. Эти два бизнеса Влад ведет со своими друзьями-партнерами.
Андрей Задворный
Андрею 32 года. Предприниматель, владеет собственным производством деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10 лет.
Женился в 22 года, в браке родилась дочь. Позже с супругой развелся, но поддерживает с ней хорошие отношения. Обожает свою дочь, проводит с ней много времени. После брака были серьезные отношения, в которых девушка ему изменила.
Увлечения и хобби: парапланеризм и малая авиация, баскетбол, тайский бокс, дайвинг, путешествия. Окончил музыкальную школу по классу аккордеона.
Богдан Коломейко
Богдан из Киева, ему 33 года. Владеет компанией, которая занимается мониторингом цен продуктов ритейла Украины. Этот бизнес развивает уже шестой год. Был женат.
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