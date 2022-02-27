Катя Осадчая публично призвала не молчать украинок, которые работают в России: "Карьера или родина?"

Екатерина Осадчая обратилась к Лорак, Тодоренко и Лободе. / Фото: Instagram

Одни знаменитости желают Путину "гореть в огне", другие же поддерживают агрессора и начатую им войну. Но есть еще третья категория деятелей культуры, которые просто молчат и не выражают свою позицию.

О них решила вспомнить украинская телеведущая Екатерина Осадчая. Она публично обратилась к Ани Лорок, Регины Тодоренко и Светлане Лободе и попросила их заговорить о том, что российские военные пришли уничтожать нашу страну и убивать наших людей. Но украинская армия дает им достойный отпор!

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25 февраля Лорак опубликовала фото с парой, где парень обернутый в украинский флаг, а девушка – в триколор и на этом все. Она ни слова не сказала, что происходит на ее родине. Так что Осадчая решила пробудить у певицы совесть.

Ани Лорак мы не общались восемь лет. Но украинка из Черновцов не может молчать, когда ее страну расстреливает Россия . Хотя, здесь такое дело: карьера или родина.

Скриншот Instagram

Лобода вообще не поднимала темы войны в Украине:

Светлана Лобода, нас нельзя назвать хорошими знакомыми, но ты может быть увидишь. Ты знаешь, как все на самом деле. Дочь с мамой сидят в подвале под обстрелами россиян. Скажи правду. Ведь пользоваться украинским паспортом нужно заслужить.

Скриншот Instagram

Регина Тодоренко просто сеяла призывы о дружбе России и Украины и просила не читать никаких новостей, а думать о любви.

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Регина Тодоренко, девушка с украинским паспортом и карьерой в России – не молчи!

Скриншот Instagram

Раньше Андрей Макаревич призвал Россию прекратить нападение на Украину. А вот Анджелина Джоли молится о украинском народе.