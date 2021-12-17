Кавер дня: лидер ТИК Виктор Бронюк и Jerry Heil перепели легендарный хит "Олені"

Jerry Heil и лидер "ТИК" Виктор Бронюк записали ремейк на трек "Олені". / Фото: instagram.com/thejerryheil, пресс-служба

Накануне новогодних праздников Виктор Бронюк, который в этом году ошеломил результатами похудения, представил ремейк на песню группы "ТИК" – "Олені". Артист добавил стильную аранжировку и спел ее в неожиданной подаче дуэтом с певицей Jerry Heil.

Сам лидер группы признается, что давно с командой думали сделать апгрейд на легендарный трек, но "дальше разговоров дело не продвигалось".

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И несколько месяцев назад звонит Яна (Jerry Heil), переживает и очень осторожно спрашивает о моей реакции на идею сделать ремейк. Говорю: "А почему нет? Есть желание творчески поработать – давай поработаем". Практика записывать дуэты на известные творения давно существует. Ремейк часто становится даже более успешным, чем оригинал , – делится Бронюк.

Отметим, что за современный музыкальный саунд отвечала сама Jerry Heil. Бронюк привык долго накапливать живой звук в студии и удивился, что на этот раз музыкальная фонограмма была заранее готова. Но в идеях с молодой артисткой они сошлись.

Не могу на 100% говорить о своих впечатлениях. За годы работы в шоу-бизнесе я стал субъективным. Но здесь, честно, мне понравилось. Для меня эта работа была интересна, и, я думаю, мы будем продолжать, – признается Виктор.

Виктор Бронюк рассказал о коллаборации с Jerry Heil. / Фото: пресс-служба

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Кстати, дуэт из Jerry Heil, которая уже успела записала первый трек вместе с продюсером Мадонны и Майкла Джексона, стал для Виктора Бронюка еще дебютом в работе с новой аудиторией.

Я никогда не пел с такими молодыми артистами. Не вижу ничего плохого, это выход на другую публику, которая нас, может, и не слышала, ведь многие уверены: музыка "ТИК" – для более старших, – говорит Бронюк.

Виктор Бронюк признался, что ему понравился ремейк на легендарную песню. / Фото: пресс-служба

Как добавил Виктор, он открыт для сотрудничества с молодежью. Также он вспомнил, что "в свое время его коллектив также обратился к группе "Ляпис Трубецкой".

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Они были известны, а нас никто не знал. Они нам помогли, и я считаю, что дуэт с Яной – это мой закрытый гештальт, – говорит музыкант.

По словам Бронюка, без "Оленів" и сейчас не обходится ни один концерт: "Были ситуации, когда мы решали, что не будем петь ее, но люди просят".

Виктор Бронюк написал "Олені" в начале 2000-х. / Фото: пресс-служба

Кстати, это трек написал Бронюк, когда учился на последних курсах университета (2000-2003). Однако песня вышла в 2007 году. Виктор до сих пор помнит, как написал ее днем на паре карандашом на двойном листе.

Вечером она уже выполнялась в нашей комнате общежития. Самое интересное, когда я там ее официально представил, коллеги уже пели ее в коридорах, – делится певец.

Артист говорит, что первая публичная реакция на трек была не очень положительной и многие известные продюсеры, когда им показывали демо, говорили "о таком петь нельзя".

Напомним, недавно певица Вера Брежнева записала ремейк на песню группы "ВИА Гра" – "Не надо". Таким образом она решила вспомнить зажигательные 2000-е, когда выступала в трио.