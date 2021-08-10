Самые откровенные фото именинницы Кайли Дженнер. Ей – 24!

Кайли Дженнер - 24! Самые откровенные образы миллиардерши / Фото: instagram.com/kyliejenner
К своим годам Кайли Дженнер, которая недавно снялась в золотом бикини, созданном украинкой, успела стать молодой мамой, а также самой молодой миллиардершей в мире по версии Forbes – она владеет собственным брендом косметики.
Кайли настоящая икона стиля. Звезду нередко приглашают сняться для fashion-изданий и привлекают к сотрудничеству с мировыми брендами.
Предлагаем посмотреть подборку самых ярких и откровенных образов Кайли.
Такой, как сейчас, Кайли была не всегда. Девушку не раз осуждала публика за то, что она последовала примеру старшей сестры и сделала много пластических операций.
Так, Кайли увеличила губы, ягодицы и бюст. Кроме этого, Дженнер много раз корректировала лицо. Но сама знаменитость все это отрицает.
Смотрите в сюжете, как Кайли Дженнер заработала свое состояние:
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