Кем работают и чем занимаются первые леди, пока их мужья управляют страной

Чем занимаются первые леди - жены президентов разных стран / Фото: Getty Images

Быть хозяйкой Белого дома или преподавателем в колледже? Первая леди США, Джил Байден, выбрала второй вариант. В конце концов, зачем изменять делу всей своей жизни? Джилл, которая ранее дала откровенное интервью, была учителем до того, как ее супруг, Джо Байден, стал президентом США. Теперь Джилл продолжает свою работу – она преподает два раза в неделю.

Джилл была и остается преподавателем английского языка и литературы последние 40 лет. Во время пандемии она давала уроки онлайн, а теперь вернулась в колледж, с курсом написания академических эссе.

Джилл Байден / Фото: Getty Images

Супруга президента, которая ходит на работу, удивительно даже для демократической Америки. Хотя предшественницу Джилл, Меланию Трамп, наоборот критиковали за пассивность. Мол, предпочитала жить в Нью-Йорке, а не Вашингтоне и продолжала раскручивать собственный бренд часов и украшений. И, собственно, для рекламы товара использовала сайт Белого дома.

Мелания Трамп в платье Monique Lhuillier / Фото: Getty Images

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит Макрон, как и Джилл Байден остается в профессии. Хоть и раньше она преподавала в школе (и была учителем Эммануэля), теперь Брижит возглавляет Институт профессий и занятости, читает лекции.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит / Фото: AFP

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Не сидела в четырех стенах Елисейского дворца и Карла Бруни. Манекенщица вышла замуж за экс-президента Николя Саркози и продолжила деятельность в мире моды. А еще начала карьеру певицы. Мужу-президенту заявила: выбирать между ним и музыкой – не может. И Саркози этого и не требовал.

Карла Бруни / Фото: AFP

Первая леди Китая Пэн Лиюань также поет. И до брака с влиятельным политиком Азии, Си Цзиньпином, была популярной исполнительницей народных песен. Впрочем, высокому статусу и высокая должность – Пен возглавила Академию искусств и до сих пор выступает на новогодних концертах для китайского телевидения.

Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань / Фото: Getty Images

Подробнее о том, чем занимаются первые леди – в сюжете:

Ранее Джилл Байден появилась на открытии Олимпиады в Токио в ретрообразе.